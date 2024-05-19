Yahudi yerleşimciler, Gazze'ye giden yardım tırlarını durdurdu - Son Dakika
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Yahudi yerleşimciler, Gazze'ye giden yardım tırlarını durdurdu

Yahudi yerleşimciler, Gazze\'ye giden yardım tırlarını durdurdu

İşgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşimciler, aylardır süren İsrail bombardımanının yanı sıra açlıkla da mücadele eden Gazze Şeridi'ne giden yardım tırlarını durdurdu. Fanatik yerleşimciler, tırların geçişini engellemeye çalışsa da tırların geçişine izin verildi. Gazze'ye insani yardım taşıyan konvoylar, sık sık İsrailli aşırılıkçıların ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin hedefi oluyor.

19.05.2024 15:57
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İşgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşimciler, aylardır süren İsrail bombardımanının yanı sıra açlıkla da mücadele eden Gazze Şeridi'ne giden yardım tırlarını durdurdu.

İsrail'in 226 gündür yoğun saldırıları altındaki Gazze'de yaşanan insani felaket her geçen gün daha da derinleşirken yasa dışı Yahudi yerleşimciler açlıkla mücadele eden Filistinlilere giden yardım tırlarını hedef almaya devam ediyor.

Israel Hayom gazetesinin haberine göre, fanatik Yahudiler, Gazze'ye giden yardım tırlarını Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde bulunan Terkumya askeri kontrol noktası yakınında durdurdu.

Yollara taşlar döşeyen Yahudi yerleşimciler, tırların, Gazze Şeridi'ne doğru hareket etmesini engellemeye çalıştı.

Ancak yerleşimcilerin engellemelerine rağmen tırların geçişinin sağlandığı bilgisi verildi.

Gazze'ye insani yardım taşıyan konvoylar sık sık İsrailli aşırılıkçıların ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin hedefi oluyor.

Fanatik yerleşimciler, Gazze'ye giden tırlara birçok kez engel olmuş bazı durumlarda da tırları durdurarak içindeki yardımları yağmalamıştı.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınırda yer alan Refah Sınır Kapısı, İsrail'in Refah'a kara saldırısı başlatarak Filistin tarafını işgal ettiği 7 Mayıs'tan bu yana kapalı durumda.

İsrail ordusu, bölgeye düzenlediği kara saldırıları kapsamında Refah Sınır Kapısı'nı yardım malzemeleri dahil tüm giriş ve çıkışlara kapatacağını bildirmişti.

Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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