Yahudi yerleşimciler Ramallah yakınlarındaki Muğir beldesine baskın düzenledi, 3 kişi yaralandı

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah yakınlarındaki Muğir beldesine baskın düzenleyerek 3 kişiyi yaraladı.
Muğir Beldesi Konsey Başkanı Emin Ebu Ulya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, onlarca Yahudi yerleşimcinin beldenin doğusundan baskın düzenlediğini söyledi.
Ulya, yerleşimcilerin çok sayıda eve ateş ettiğini, bölge sakinleriyle aralarında olaylar çıktığını ifade etti.
Yerleşimcilerin de İsrail güçlerinin korumasında Muğir beldesi girişinde durduğunu kaydeden Ulya, bölgede endişe ve gerginliğin hakim olduğunu belirtti.
İsrailli yerleşimciler, belde sakinlerine ateş açarak 3 Filistinliyi yaraladı. Yakınlardaki sağlık merkezine nakledilen Filistinlilerin ayak ve kollarından yaralandığı öğrenildi.
Görgü tanıkları ise İsrailli onlarca Yahudi yerleşimcinin Muğir beldesinin doğusundan saldırdığını aktardı.
Yahudi yerleşimcilerin beldedeki evlere rastgele ateş açtığını söyleyen görgü tanıkları, Yahudi yerleşimcilerin İsrail polisinin korumasında belde çevresinde dolaşmaya devam ettiğini belirtti.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ile Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 462 Filistinli hayatını kaybetti, 8 binden fazla Filistinli gözaltına alındı.
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