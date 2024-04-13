Yahudi yerleşimcilerin saldırıları sonucu Duma köyünde 4 Filistinli yaralandı

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İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Duma köyünde yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırıları sonucu en az 4 Filistinlinin yaralandığı, 7 evin ise yandığı belirtildi.

Duma Köy Meclisi Başkanı Süleyman Devabişe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, onlarca yerleşimcinin İsrail askerlerinin korumasında köye baskın düzenlediğini söyledi.

Duma'nın savaş alanına ve kışlaya döndüğünü kaydeden Devabişe, askerlerin evlerin çatılarına keskin nişancı yerleştirdiğini, hareket eden her şeye ateş açtığını ve göz yaşartıcı gaz bombası attığını aktardı.

Evlerin ateşe verildiğini, Filistinlilerin yaralandığını ve yaralıların hastaneye kaldırılması için ambulansların köye girmesine izin verilmediğini kaydeden Devabişe, "Şu ana kadar en az 4 kişi yaralandı. Bu nihai rakam değil. En az 7 ev ve çok sayıda otomobil de ateşe verildi." dedi.

Devabişe, 50'yi aşkın Yahudi yerleşimcinin, askerlerin korunmasında köyün mahallelerinde dolaştığını dile getirdi.

Filistin Kızılayı ise Duma köyüne yönelik saldırıda 5 kişinin gerçek mermiyle yaralandığı bilgisini geçti.

Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'daki saldırılarını artırdı

Yahudi yerleşimciler dün akşamdan bu yana Batı Şeria'da pek çok noktada Filistinlilere saldırılarını yoğunlaştırdı. Daha çok Ramallah yakınlarındaki Mugayyir köyünde yoğunlaşan bu saldırılarda bir Filistinli hayatını kaybetmiş, 25 kişi yaralanmıştı.

Fetih Hareketi dün Yahudi yerleşimcilerin Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Mugayyir köyüne yönelik saldırıların püskürtülmesi ve genel seferberlik çağrısında bulunmuştu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ile Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 463 Filistinli hayatını kaybetti, 8 binden fazla Filistinli gözaltına alındı.