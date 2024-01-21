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Yahudi yerleşimcilerin saldırısında 2 Filistinli yaralandı - Son Dakika
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Yahudi yerleşimcilerin saldırısında 2 Filistinli yaralandı

Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'nın Ramallah ve El Halil kentlerindeki Filistinlilerin yaşadığı yerleşim birimlerine saldırı düzenledi. Saldırıda 2 Filistinli yaralandı. İsrail askerleri bir Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, saldırıların görüntülerini paylaştı. İsrail'in Gazze'yi işgalinden bu yana binlerce Filistinli öldü, binlercesi yaralandı.

Yahudi yerleşimcilerin saldırısında 2 Filistinli yaralandı
21.01.2024 - 01:19,
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Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah ve El Halil kentlerindeki Filistinlilerin yaşadığı yerleşim birimlerine saldırılarında maddi hasar meydana gelirken, 2 Filistinli yaralandı.

Ramallah'ın doğusundaki Rammun Belde Belediye Başkanı İbrahim Süleyman, AA muhabirine, Yahudi yerleşimcilerin, beldedeki Filistinli çiftçilerin bulunduğu bölgeye saldırı düzenlediğini ve saldırıda 2 Filistinlinin yaralandığını belirtti.

İsrail askerlerinin bir Filistinliyi de gözaltına aldığını kaydeden Süleyman, Yahudi yerleşimcilerin koyunlarını çalmak için 2 Filistinli ailenin yaşadığı binaya saldırdığını, bölge sakinlerinin hırsızlığı engellemeye çalıştığını aktardı.

Süleyman, Yahudi yerleşimcilerin İsrail askerlerinin gözü önünde bölgeye akın ettiğini ve sopalar kullandıklarını da ifade ederek, kaçak Yahudi yerleşim birimlerinin beldenin toplamda 38 bin dönüm olan arazilerinin yaklaşık 25 bin dönümüne hakim olduğuna ve belde sakinlerinin nüfusunun yaklaşık 3 bin olduğuna işaret etti.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin Facebook sayfasında Yahudi yerleşimcilerin Rammun beldesindeki saldırılarında yaralanan ve yüzü kanlar içerisinde olan bir Filistinlinin videosuna yer verildi.

Videonun açıklamasında "Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Rammun beldesinde sömürgeci terör çetelerinin halka yönelik düzenlediği silahlı saldırıda yaralananlar oldu." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Konsey, Batı Şeria'nın güneyindeki Yahudi yerleşimcilerin İsrail askerlerinin koruması altında, El Halil'in güneyindeki Masafer Yatta'daki Susiya köyünde hayvanlarını Filistinlilerin tarım arazilerinde ve verimli zeytin ağaçlarının bulunduğu bahçelerinde otlattığını aktardı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250'si kadın olmak üzere 24 bin 927 Filistinli öldürüldü, 62 bin 388 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 194'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 530 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 369 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 162 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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Batı Şeria, Ramallah, İnsan Hakları, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yahudi yerleşimcilerin saldırısında 2 Filistinli yaralandı - Son Dakika
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