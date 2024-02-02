Yahyalı\'da Eğitim Çalıştayı Düzenlendi

Yahyalı Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından eğitim çalıştayı düzenlendi.
Mustafa Koyuncu Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki çalıştay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Postallı'nın açılış konuşması ile başladı.
Postallı, çalıştayda, katılımcılık ilkesi çerçevesinde, eğitimde yönetişim kültüründen yararlanılarak ilçede eğitimin gelişmesini amaçladıklarını söyledi.
Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya da çalıştay sonunda hazırlanacak raporun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne yol haritası olacağını belirterek, "Her başlıkta bir öğrenci, bir veli, ilgili branşta kendini geliştiren sivil üye, öğretmen ve moderatörden oluşturduğumuz komisyonlar bulunmakta. Komisyonlar, çalıştay sonrası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne rapor sunacak ve her bir rapor eğitimde kullandığımız yol haritalarından biri olacak. Çalıştayımızın hayırlı olmasını diliyorum ve tüm katılımcılara katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Konuşmaların ardından akademik başarı ve sınavlara hazırlık, değerler ve ahlaki eğitim, kişisel gelişim, temel eğitim ve okuma becerileri, mesleki eğitim ve hayat boyu öğrenme, eğitimde yeni yaklaşımlar, eğitimde aile ve toplum, güvenli eğitim ortamı başlıkları altında 8 temel alanda çalıştay devam etti.
Çalıştaya, eğitim yöneticileri ve eğitimcilerin yanı sıra veliler, öğrenciler, dış paydaş kurum temsilcileri ve ilçe dışındaki eğitimcilerden 130 kişi katıldı.
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