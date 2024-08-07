Yahyalı\'da Kur\'an kursu öğrencileri hasta ve yaşlıları ziyaret etti

Güncel

Yahyalı'da Kur'an kursu öğrencileri, mahallelerindeki hasta ve yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

Gazibeyli Mahallesi'nde bulunan Bektaşlı Camii yaz Kur'an kursundaki 75 öğrenci, 4-6 yaş kuran kursu öğretmeni Rabia Postallı ve Bektaşlı Camii imam hatibi Mesut Alas ile hasta ve yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

Alas, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, sosyal yaşam faaliyetlerinin çocukların gelişimine büyük katkı sağladığını belirtti.

Her gün ders sonrası çocukların gelişimine katkı sağlayacak farklı etkinlikler düzenlediklerini anlatan Alas, bu etkinliklerin çocukları mutlu ettiğini vurguladı.

Etkinliklerin gerçekleştirilmesinde desteklerini esirgemeyen İlçe Müftüsü Çelebi Gün ve mahalledeki hayırseverlere teşekkür eden Rabia Postallı ve Mesut Alas, bu tür faaliyetlerin devam edeceğini belirtti.