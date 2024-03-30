Yahyalı ilçesinde sandık kurulu başkanlarına eğitim verildi

Aydın'da Üretilen Çileğin 12,5 Bin Tonu Yurtdışına İhraç Ediliyor

Aydın, Türkiye'nin önde gelen çilek üretim merkezlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Son verilere göre, Aydın'da toplamda 95 bin ton olan çilek üretiminin 12,5 bin tonu taze çilek olarak yurtdışına ihraç ediliyor. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, çilek üretimi ve pazarlaması hakkında bilgi almak için Atça Toptancı Hali'nde incelemelerde bulundu.