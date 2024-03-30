Yahyalı ilçesinde sandık kurulu başkanlarına eğitim verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yahyalı ilçesinde sandık kurulu başkanlarına eğitim verildi

Yahyalı ilçesinde sandık kurulu başkanlarına eğitim verildi

Yahyalı ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde görev alacak sandık kurulu başkanlarına eğitim verildi. İlçe Seçim Kurulu Müdürlüğünce düzenlenen programda sandık başkanlarına görevleri, yetki ve sorumlulukları ile seçim kuralları hakkında bilgi verildi. Seçim Kurulu Başkanı Hakim Hatice Cansu Hevesli, seçimlerde sandık başkanı ve diğer sandık görevlilerine büyük sorumluluk düştüğünü belirtti ve seçim kurallarının ihlal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

30.03.2024 10:41  Güncelleme: 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yahyalı ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde görev alacak sandık kurulu başkanlarına eğitim verildi.

İlçe Seçim Kurulu Müdürlüğünce Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda sandık başkanlarına görevleri, yetki ve sorumlulukları ile seçim kuralları hakkında bilgi verildi.

Seçim Kurulu Başkanı Hakim Hatice Cansu Hevesli, seçimlerde sandık başkanı ve diğer sandık görevlilerine büyük sorumluluk düştüğünü söyledi.

Seçim kurallarının ihlal edilmemesi gerektiğini belirten Hevesli, vatandaşlık numarası ve bilgileri ile sandık seçmen listesindeki bilgilerin uyuşmaması durumunda kişilerin oy kullanmasına hiçbir suretle izin verilemeyeceğini kaydetti.

Seçmene oy kullanma kurallarının anlatılması gerektiğini ifade eden Hevesli, görevlilere başarı diledi.

Kaynak: AA

Yahyalı, Hatice, Hakim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yahyalı ilçesinde sandık kurulu başkanlarına eğitim verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Tepebaşı Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nce düzenlenen 'Meyve Ağaçlarında Budama ve Aşılama' kurslarında 845 kişi sertifika aldı
    11:05 Tepebaşı Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nce düzenlenen 'Meyve Ağaçlarında Budama ve Aşılama' kurslarında 845 kişi sertifika aldı

    Tepebaşı Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Meyve Ağaçlarında Budama ve Aşılama' kurslarında toplamda 845 kişi sertifika almaya hak kazandı. Baharın gelişiyle açılan kurslar, Tepebaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Nafiye Hüseyin Küçükoğlu Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirildi. Kurslarda teorik ve uygulamalı eğitim verildi ve şimdiye kadar 845 kişi sertifika almaya hak kazandı.

  • Türkiye 1 Hafta Boyunca Çöl Tozunun Etkisi Altında Kalacak
    11:04 Türkiye 1 Hafta Boyunca Çöl Tozunun Etkisi Altında Kalacak

    İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, Türkiye'nin 1 hafta boyunca Afrika üzerinden gelen çöl tozunun etkisi altında kalacağını bildirdi. Toros, çöl tozlarının atmosferik sistemlerle taşındığını ve Türkiye'ye doğal gübre taşıdığını belirtti. Ancak tozların yoğunlaştığı durumlarda solunum sorunlarına neden olabileceğini ve özellikle bebekler, çocuklar, yaşlılar ve kalp veya akciğer rahatsızlığı olan kişilerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

  • Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekiler için mevlit programı düzenlendi
    11:04 Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekiler için mevlit programı düzenlendi

    Sivas'ın Zara ilçesinde, helikopter kazasında hayatını kaybeden BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekiler için mevlit programı düzenlendi. BBP Zara İlçe Başkanlığı tarafından Zara Merkez Camii'nde düzenlenen mevlitte şehitler için dua edildi ve ikramda bulunuldu. Programda, Muhsin Yazıcıoğlu ve diğer hayatını kaybedenler rahmetle anıldı.

  • Sarıkamış'ta Kar ve Buz Temizleme Çalışmaları Devam Ediyor
    11:04 Sarıkamış'ta Kar ve Buz Temizleme Çalışmaları Devam Ediyor

    Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, gece hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düşmesiyle birlikte binaların çatıları ve ağaçlarda buz sarkıtları oluştu. Caddelerde biriken kar kütleleri greyderle toparlanırken, İlçe Özel İdare ekipleri de kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürdü. TCDD ekipleri ise Aşıt Tüneli'ndeki buzları temizleyerek tünel dışına taşıyor.

  • Van'ın Erciş ilçesinde Kırgız Türkleri toplu iftar geleneğini sürdürüyor
    11:04 Van'ın Erciş ilçesinde Kırgız Türkleri toplu iftar geleneğini sürdürüyor

    Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgız Türkleri, evlerinde verdikleri iftarda, mahalle sakinleriyle birlikte iftar açarak toplu iftar geleneklerini sürdürüyor. Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan 1982 yılında göç ederek Ulupamir Mahallesi'ne yerleşen Kırgız Türkleri, her yıl ramazan ayında bir araya gelerek yöresel yemekler pişiriyor ve mahalle sakinlerini evlerine davet ediyor. Bu yardımlaşma ve dayanışma örneğiyle Kırgız Türkleri, gelecek nesillere bu gelenekleri aktarmayı hedefliyor.

  • Sinop'ta Sağlık Sorunu Yaşayan Kadınlar Rekreatif ve Egzersiz Antrenmanlarıyla Zinde Kalıyor
    11:03 Sinop'ta Sağlık Sorunu Yaşayan Kadınlar Rekreatif ve Egzersiz Antrenmanlarıyla Zinde Kalıyor

    Sinop'ta nefes darlığı, kas güçsüzlüğü ve yürüme güçlüğü gibi sağlık sorunları yaşayan kadınlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından uygulamaya geçirilen rekreatif ve egzersiz antrenmanlarıyla zinde kalıyor. Haftanın üç günü yapılan etkinlikte alanında uzman antrenörler tarafından kadınlara rekreatif ve egzersiz antrenmanları yaptırılıyor. Etkinliğe katılan kadınlar, vücutlarında ve nefes alışverişlerinde olumlu değişiklikler yaşadıklarını belirtiyor.

  • Aslantaş Gölü'nde avlanma yasağı öncesi balıkçılar son ağlarını çekiyor
    11:01 Aslantaş Gölü'nde avlanma yasağı öncesi balıkçılar son ağlarını çekiyor

    Osmaniyeli balıkçılar, Aslantaş Gölü'nde 1 Nisan'da başlayacak avlanma yasağı öncesi son kez balığa çıkarak ağlarını çekiyor. Balıkçılar, tuttukları balıkları satarak geçimlerini sağlıyor ve yeni sezon için hazırlıklarını yapıyor.

  • Tarlada çalışırken başladığı para halterde Avrupa şampiyonu olan Besra Duman, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti
    10:58 Tarlada çalışırken başladığı para halterde Avrupa şampiyonu olan Besra Duman, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti

    Konya'da yaşayan 23 yaşındaki milli sporcu Besra Duman, tarlada çalışırken başladığı para halter sporunda Avrupa şampiyonu oldu. 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde eden Duman, hedefinin ilk 3'e girmek ve altın madalya kazanmak olduğunu belirtti. Kendisi gibi engeli olanlara ve gençlere spor yapmalarını öneren Duman, sporun hayatını değiştirdiğini ifade etti.

  • Aydın'da Üretilen Çileğin 12,5 Bin Tonu Yurtdışına İhraç Ediliyor
    10:58 Aydın'da Üretilen Çileğin 12,5 Bin Tonu Yurtdışına İhraç Ediliyor

    Aydın, Türkiye'nin önde gelen çilek üretim merkezlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Son verilere göre, Aydın'da toplamda 95 bin ton olan çilek üretiminin 12,5 bin tonu taze çilek olarak yurtdışına ihraç ediliyor. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, çilek üretimi ve pazarlaması hakkında bilgi almak için Atça Toptancı Hali'nde incelemelerde bulundu.


10:43 Rusya’da yeni saldırı girişimi Orta Asya kökenli 3 kişi son anda yakalandı Rusya'da yeni saldırı girişimi! Orta Asya kökenli 3 kişi son anda yakalandı
10:28 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın’ın afişleri İzmir’e asıldı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın'ın afişleri İzmir'e asıldı
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilçedeki mitingi öncesi ’Kent Lokantası’ dev afişle kapatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilçedeki mitingi öncesi 'Kent Lokantası' dev afişle kapatıldı
08:46 Türkiye sandık başına gidiyor İşte 31 Mart seçimlerine dair 10 soru 10 cevap Türkiye sandık başına gidiyor! İşte 31 Mart seçimlerine dair 10 soru 10 cevap
03:55 Elazığ’da 4,7 büyüklüğünde deprem Vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi Elazığ'da 4,7 büyüklüğünde deprem! Vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi
10:35 Kızılcık Şerbeti’nde Görkem ile Pembe arasında büyük gerilim Kızılcık Şerbeti'nde Görkem ile Pembe arasında büyük gerilim
09:46 Ülke savaştayken komutanın yaptığına bakın 3 meslektaşı ile aşk yaşadı, o anlar böyle kayda alındı Ülke savaştayken komutanın yaptığına bakın! 3 meslektaşı ile aşk yaşadı, o anlar böyle kayda alındı
00:48 İYİ Parti’nin Ordu adayı Enver Yılmaz’ın “Seçim öncesi evrakları yakıyorlar“ iddiası İYİ Parti'nin Ordu adayı Enver Yılmaz'ın "Seçim öncesi evrakları yakıyorlar" iddiası
00:01 Seçim yayın yasakları başladı Seçim yayın yasakları başladı
23:51 Emekliye trende yüzde 10 indirim uygulaması başladı Emekliye trende yüzde 10 indirim uygulaması başladı
23:15 İmamoğlu’ndan gövde gösterisi Seçim öncesi son konuşmasını AK Parti’nin kalesinde yaptı İmamoğlu'ndan gövde gösterisi! Seçim öncesi son konuşmasını AK Parti'nin kalesinde yaptı
22:41 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yerel seçimde kazanacakları illeri tek tek saydı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yerel seçimde kazanacakları illeri tek tek saydı
22:04 İZBAN arıza yaptı, yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı İZBAN arıza yaptı, yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı
21:33 Sokak ortasında 4 çocuk annesi eşini katleden kocanın ifadesi ortaya çıktı: Aldattığı için öldürdüm Sokak ortasında 4 çocuk annesi eşini katleden kocanın ifadesi ortaya çıktı: Aldattığı için öldürdüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2024 11:05:25. #1.13#
SON DAKİKA: Yahyalı ilçesinde sandık kurulu başkanlarına eğitim verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement