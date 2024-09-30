Yahyalı Elması 25 Ülkeye İhraç Ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yahyalı Elması 25 Ülkeye İhraç Ediliyor

Yahyalı Elması 25 Ülkeye İhraç Ediliyor

Yahyalı'da üretilen elmanın yüzde 90'ı ihraç edilerek 25 ülkeye ulaşıyor.

30.09.2024 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde hasadı devam eden elma, Kanada, Hindistan, Suudi Arabistan ve Rusya gibi 25 ülkede damakları tatlandırıyor.

Kendine has aroması ve lezzetiyle ilgi gören Yahyalı elması, iç pazarın yanı sıra yurt dışından da talep görüyor.

Yıllardır ilçe halkının en önemli geçim kaynağı olan elma yetiştiriciliği, ilçedeki arazilerin yüzde 70'inde yapılıyor.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AA muhabirine, elmanın Yahyalı için önemli bir tarım ürünü olduğunu söyledi.

Türkiye ve dünyada Yahyalı'nın adının elmayla ünlendiğini belirten Öztürk, ülkede elma üretiminde 5. sırada yer aldıklarını ve birçok üreticinin elmasını dalında sattığını dile getirdi.

"Bu yıl 80-85 bin ton rekolte bekliyoruz"

Yahyalı'da üretilen elmanın yüzde 90'ının ihraç edildiğini vurgulayan Öztürk, bunun gurur verici olduğunu aktardı.

İlçede 8 elma deposunun bulunduğunu ve elmaların farklı ülkelere ihraç edildiğini anlatan Öztürk, "Elmada çok iyi bir yerde olduğumuzu söyleyebiliriz. 25 ülkeye ihracat yapıyoruz. Üretimde tabii yıllara göre sayı değişebiliyor. Bazen 120 bin ton, bazen 100 bin ton üretiliyor. Elmada bu yıl 80-85 bin ton rekolte bekliyoruz." dedi.

Elmanın, ilçe ve Türkiye için katma değerli bir ürün olduğuna dikkati çeken Öztürk, aroması, rengi, yapısı ve lezzetiyle Yahyalı elmasının tercih edildiğini belirtti.

Öztürk, Hindistan, Kanada, Libya, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar ve Rusya'ya kadar ihraç edilen elmanın, ekonomiye katkı sağladığını da sözlerine ekledi.

Elma üreticisi Mustafa Sarıçiçek ise önceki yıllarda ilçe arazilerinde tahıl ürünleri üretildiğini, şu an ise arazilerin yüzde 70'inde elma üretiminin yapıldığını ifade etti.

Elmanın katma değeri yüksek bir ürün olduğunu aktaran Sarıçiçek, ürünlerin çoğunun yurt dışına gönderildiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Yerel Haberler, Esat Öztürk, Hindistan, kayseri, İhracat, Ekonomi, Yahyalı, Kanada, Güncel, Rusya, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yahyalı Elması 25 Ülkeye İhraç Ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:09 Mansur Yavaş’ın “adaylık“ çıkışına Özel’den yanıt: Partinin kararına saygı duyması kendisinden beklenen yaklaşımdır Mansur Yavaş'ın "adaylık" çıkışına Özel'den yanıt: Partinin kararına saygı duyması kendisinden beklenen yaklaşımdır
20:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail’in durdurulması için BMGK güç kullanmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail'in durdurulması için BMGK güç kullanmalı
19:48 İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı Sinvar’ın resmine ’’soru işareti’’ koydular İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı! Sinvar'ın resmine ''soru işareti'' koydular
19:10 Kendisi de her şeyin farkında Narin’in babası, ailesini tamamen silmiş Kendisi de her şeyin farkında! Narin'in babası, ailesini tamamen silmiş
17:13 Netanyahu’dan İran’a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın
11:05 ABD’yi alarma geçiren zehir bulutu Anayollar ve kamu binaları kapatıldı, 17 bin kişi için tahliye emri verildi ABD'yi alarma geçiren zehir bulutu! Anayollar ve kamu binaları kapatıldı, 17 bin kişi için tahliye emri verildi
10:43 Narin’i öldüren caniler her detayı planlamış Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı Narin'i öldüren caniler her detayı planlamış! Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı
10:41 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu
10:19 Sinan Ateş davası bugün Duruşma öncesi Ayşe Ateş’ten çok konuşulacak “kiralık katil“ çıkışı Sinan Ateş davası bugün! Duruşma öncesi Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak "kiralık katil" çıkışı
10:17 Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı
10:13 Hindistan’da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü Hindistan'da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü
09:56 Dzeko’nun pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti
09:48 İran’da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi İran'da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi
09:48 3 ilde petrol arama alanları genişletildi 3 ilde petrol arama alanları genişletildi
09:47 Efsane şarkıcı ve oyuncu Kris Kristofferson hayatını kaybetti Efsane şarkıcı ve oyuncu Kris Kristofferson hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 21:09:09. #1.11#
SON DAKİKA: Yahyalı Elması 25 Ülkeye İhraç Ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement