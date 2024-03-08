Yahyalı İHH İnsani Yardım Derneği, Filistin\'e yardım için kermes düzenledi

Yahyalı İHH İnsani Yardım Derneği, Filistin halkına yardım için kermes düzenledi.
Yahyalı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Meydanı'nda düzenlenen kermeste, velilerin hazırladığı yiyecekler, öğrenciler tarafından satışa sunuldu.
Toplanan parayla alınacak gıda ve giyecekler, ramazan ayında Filistin'e ulaştırılacak.
İHH temsilcisi Ümit Uzun, duyarlılıklarından dolayı ilçe sakinlerine teşekkür etti.
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde kısa süreli yağan dolu nedeniyle Konacık ve Gümbet mahalleleri başta olmak üzere yarımadanın birçok bölgesinde sürücüler güçlükle ilerledi. Fındık büyüklüğündeki dolu dolayısıyla ilçenin bazı bölgeleri beyaz örtüyle kaplandı. Doluyla birlikte etkili olan sağanak yüzünden cadde ve sokaklar suyla doldu, vatandaşlar da zor anlar yaşadı.
Antalya'nın Finike ilçesinde yaşayan 94 yaşındaki Kore Gazisi Mustafa Korkmaz, hayatını kaybetti. Korkmaz'ın cenazesi düzenlenen törenle aile mezarlığında toprağa verildi. Gazi Korkmaz'ın 2 çocuk babası olduğu belirtildi.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada dolaşan 'kendilerine polis süsü vererek 3-4 kişilik gruplar halinde FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında çeşitli adreslerde arama yapıldığı' iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Müdürlük, bu tür asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.
Muş Valisi Avni Çakır, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Çakır, kadınların toplumsal hayatta önemli rol üstlendiğini belirterek, kadınların güçlenmesinin kalkınmanın öznesi olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, sağlıklı ve mutlu günler diledi.
Ahiler Kalkınma Ajansı, çeşitli bölgelerde uçuş yapan Sıcak Hava Balonları için pilot yetiştirme projesi başlattı. Proje kapsamında Kapadokya bölgesi başta olmak üzere, Sıcak Hava Balon işletmelerinin temsilcileri ve proje ortakları bir araya gelerek işgücü piyasası toplantısı gerçekleştirdi. Proje ile Sıcak Hava Balon pilotlarının yetiştirilmesi ve kalifiye personellerin istihdam edilmesi hedefleniyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını belirten aileler, Diyarbakır'da eylemlerini sürdürdükleri HDP il binası önünde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü buruk geçirdi. Aileler, HDP ve terör örgütü PKK'ya isyan etti. Aileler, bin 649 gündür HDP il binası önündeki evlat nöbetini sürdürüyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü buruk geçiren aileler, HDP'nin kadınların haklarını ellerinden aldığını dile getirdi.
İhlas Haber Ajansı Adana Bölge Müdürlüğü'nde muhabir olarak çalışan 4 çocuk annesi Beril Solmuşgül, Kozan ilçesinde gittiği tüm haberlere 8 ay önce dünyaya gelen Yakup Kaan ile birlikte gidiyor. Kadın gazeteci, tüm zorluklara rağmen vatandaşlara en doğru haberi ulaştırmak için görevini sürdürüyor. Solmuşgül, anneliğin keyifli olduğunu belirterek, bebeğiyle birlikte habere gitmenin ve gelişmeleri ekrana yansıtmanın gurur verici olduğunu söyledi.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde Erkan Arman'ın yol kenarında bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Arman'ın alkollü eğlence mekanından çıktıktan sonra trafikte çıkan kavgada öldürüldüğü öğrenildi. Cinayete ilişkin 1'i kadın 8 kişi daha gözaltına alındı.
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