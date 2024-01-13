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Yahyalı-Kapuzbaşı Şelaleleri Yolu Heyelan Nedeniyle Kapanmıştı, Ulaşım Yeniden Sağlandı - Son Dakika
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Yahyalı-Kapuzbaşı Şelaleleri Yolu Heyelan Nedeniyle Kapanmıştı, Ulaşım Yeniden Sağlandı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Kapuzbaşı Şelaleleri yolunda heyelan meydana geldi. Şelalelere ulaşım bir süre Taşoluk yolundan sağlandı. Ancak Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı.

Yahyalı-Kapuzbaşı Şelaleleri Yolu Heyelan Nedeniyle Kapanmıştı, Ulaşım Yeniden Sağlandı
13.01.2024 - 15:41,
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan Kapuzbaşı Şelaleleri yolunda ulaşım yeniden sağlandı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle Yahyalı-Kapuzbaşı Şelaleleri yolu Ceviz Dalı asma köprü mevkisinde heyelan meydana geldi.

Şelalelere ulaşım, bir süre Taşoluk yolundan sağlandı.

Kapanan yol, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerinin çalışmasıyla trafiğe açıldı.

Kaynak: AA
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