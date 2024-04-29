Yair Lapid: İsrail Hükümeti Hamas'la Esir Takası Anlaşması Yapmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yair Lapid: İsrail Hükümeti Hamas'la Esir Takası Anlaşması Yapmalı

Yair Lapid: İsrail Hükümeti Hamas\'la Esir Takası Anlaşması Yapmalı

Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid, hükümetin, Gazze'deki savaşın sona ermesiyle sonuçlansa da Hamas'la esir takası anlaşması yapması gerektiğini belirtti. Lapid, Netanyahu hükümetini eleştirerek, İsrail'in politikasız ve vizyonsuz olduğunu ifade etti. Lapid, hükümetin en acil görevinin esir takası anlaşması olduğunu vurguladı.

29.04.2024 15:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid, hükümetin, Gazze'deki savaşın sona ermesiyle sonuçlansa da Hamas'la esir takası anlaşması yapması gerektiğini belirtti.

Lapid, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye saldırılara devam eden Binyamin Netanyahu hükümetini eleştirdi.

Netanyahu hükümetinin bir politikası ve vizyonu olmadığını kaydeden Lapid, "İsrail hükümeti tam bir karmaşa içerisinde." ifadesini kullandı.

Lapid, hükümetin en acil görevinin esir takası anlaşması olduğunu ve bu kararın alınma zamanının geldiğini vurguladığı paylaşımında "Anlaşma, savaşın sona ermesi anlamına gelse dahi hükümetin esir anlaşması yapması gerekiyor." ifadesine yer verdi.

Netanyahu, siyasi nedenlerle esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor

Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerden dolayı Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

Taraflar arasındaki temel anlaşmazlıkların başında Hamas'ın kalıcı bir ateşkes istemesi buna karşın İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ısrar etmesinin geldiği belirtiliyor.

Hamas'ın Gazze Şeridi içinde zorla yerinden edilmiş 1,5 milyondan fazla Filistinlinin kuzeydeki evlerine geri dönmesini talep ettiği, İsrail'in ise Gazze'de kara işgaline devam etmekte ısrarcı olduğu bilgisi paylaşılıyor.

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir gibi Netanyahu hükümetinin aşırı sağcı isimleri, ateşkes ve esir takası anlaşması imzalanması halinde hükümeti devirmekle tehdit ediyor.

Bazı esir yakınları, Netanyahu destekçilerince sosyal medyada gördükleri tepkilerin yanı sıra hükümete çağrıda bulundukları gösterilerde de fiziksel saldırıya uğradıklarını belirtiyor.

İsrail makamlarına göre, Gazze Şeridi'nde, bazıları hayatta bazıları ölü 130'dan fazla İsrailli esir bulunuyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen İsrailli esir sayısının 70'i geçtiğini duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 24 binden fazlası kadın ve çocuk 34 binden fazla Filistinli öldü.

Sağlık sisteminin çökmek üzere olduğu bölgede 77 binden fazla yaralı var, 7 bin kadar kişinin de kayıp olduğu aktarılıyor. Gazze Şeridi içinde 1,9 milyondan fazla Filistinli ise zorla göç ettirildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden 25 Mart'ta geçen "ateşkes kararı" hiçe sayılarak İsrail ordusunun saldırıları devam etti.

Uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen İsrail makamları, 1,5 milyon kadar Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a kara saldırısı başlatılacağı söylemini sürdürüyor.

Kaynak: AA

Yair Lapid, Hükümet, İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yair Lapid: İsrail Hükümeti Hamas'la Esir Takası Anlaşması Yapmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Edanur’un ölümüyle ilgili İBB’ye tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Edanur'un ölümüyle ilgili İBB'ye tepki
15:25 TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı
14:09 İskoçya’nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf, görevinden istifa etti İskoçya'nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf, görevinden istifa etti
14:02 IBAN’la vergi kaçıran esnaflara kötü haber Hesaplar inceleniyor, her fiş için 3 bin 400 lira ceza kesilecek IBAN'la vergi kaçıran esnaflara kötü haber! Hesaplar inceleniyor, her fiş için 3 bin 400 lira ceza kesilecek
13:31 Özgür Özel, Bakan Yerlikaya’yı aradı: 1 Mayıs kararını gözden geçirin Özgür Özel, Bakan Yerlikaya'yı aradı: 1 Mayıs kararını gözden geçirin
15:08 Türkiye’ye odaklanma kararı alan Getir, Avrupa ve ABD pazarından çekiliyor Türkiye'ye odaklanma kararı alan Getir, Avrupa ve ABD pazarından çekiliyor
15:00 Görenler tanıyamıyor Max Kruse’nin son hali ağızları açık bıraktı Görenler tanıyamıyor! Max Kruse'nin son hali ağızları açık bıraktı
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleri duymasın Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazaoğlu, seçmeni fırçaladı Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleri duymasın! Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazaoğlu, seçmeni fırçaladı
13:37 Türkiye NATO Genel Sekreterliği için kararını verdi Türkiye NATO Genel Sekreterliği için kararını verdi
13:37 Çocuğu yaralıyken TikTok’ta canlı yayın açan anneden pişkin savunma Çocuğu yaralıyken TikTok'ta canlı yayın açan anneden pişkin savunma
12:52 Sinan Ateş cinayetinde soruşturma tamamlandı Sinan Ateş cinayetinde soruşturma tamamlandı
12:34 Beğeni almak uğruna yaptıkları ağızları açık bıraktı Kızının kıyafetlerini giyerek dans etti Beğeni almak uğruna yaptıkları ağızları açık bıraktı! Kızının kıyafetlerini giyerek dans etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 15:57:34. #1.12#
SON DAKİKA: Yair Lapid: İsrail Hükümeti Hamas'la Esir Takası Anlaşması Yapmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement