Yakakent YazFest 2023 Başladı

Samsun'un Yakakent ilçesinde 5-11 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek YazFest başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda çeşitli etkinliklerime başlayan festivalin ilk gününde yerel sanatçılar Ferdi Kuzu ve Şeyda Karadeniz sahne aldı.

Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu, burada yaptığı konuşmada, festivale gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Aydoğdu, Yakakent'te bir yaz festivali düzenlediklerini ifade ederek, "Katılımın yüksek olması bizleri çok mutlu etti. Halkımızın biraz olsun gülmesini, eğlenmesini istiyoruz. Gelen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Yakakent YazFest, 11 Temmuz'a kadar müzik, eğlence ve kültürel etkinliklerle devam edecek.

Festival kapsamında her gün farklı sanatçılar sahne alacak ve çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca meydanda kurulan stantlarda yöresel ürünler de ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Etkinliklere, Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir AK Parti Yakakent İlçe Başkanı Saliha Korkmaz, Milliyetçi Hareket Partisi Yakakent İlçe Başkanı Muhammet Altun ve vatandaşlar katıldı.