Yaklaşık 2 yıl Bingazi'de tutulan Suriye Hava Kuvvetleri kargo uçağı Şam'a getirildi - Son Dakika
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Yaklaşık 2 yıl Bingazi'de tutulan Suriye Hava Kuvvetleri kargo uçağı Şam'a getirildi

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Suriye Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağının Bingazi'deki Benina Havalimanı'ndan alınıp Şam'a getirildiğini bildirdi. Yaklaşık 2 yıl tutulan uçak için Libya makamlarıyla işbirliği yapıldı; Dışişleri Bakanlığı Hafter ve Benina yönetimine teşekkür etti.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden hemen önce Libya'ya götürülen Suriye'ye ait askeri kargo uçağının başkent Şam'a getirildiği bildirildi.

Savunma Bakanlığı tarafından Suriye'nin resmi ajansı SANA'ya yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Libya'nın Bingazi kentindeki Benina Uluslararası Havalimanı'nda bulunan, Suriye Hava Kuvvetlerine ait kargo uçağının geri alındığı ifade edildi.

Uçağın geri alınmasının, Suriye Hava Kuvvetlerinin, Dışişleri Bakanlığıyla koordinasyon halinde ve Libya'daki ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yürüttüğü takip sonucu gerçekleştiği kaydedildi.

Savunma Bakanlığı, uçağın ülkeye geri getirilmesi sürecinde Libya hükümetinin üstlendiği rolü takdir ederek ilgili Libya makamlarının gösterdiği işbirliği ve sağladığı kolaylıktan??????? duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Suriye Dışişleri Bakanlığı ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Libya'nın doğusundaki Libya Ulusal Ordusu'nun Genel Komutanı Halife Hafter'e, Bingazi şehrindeki Benina Uluslararası Havalimanı yönetimine ve ilgili tüm Libya makamlarına, Benina Uluslararası Havalimanı'nda beklemekte olan Suriye'ye ait uçağın geri alınmasına katkı sağlayan işbirliği ve çabalarından dolayı teşekkür ve takdirlerini iletti.

Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinden hemen önce Suriye Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağı Libya'ya götürülmüştü. "İlyushin" tipi kargo uçağı yaklaşık 2 yıl Libya'nın başkenti Bingazi'deki Benina Uluslararası Havalimanı'nda tutuluyordu.

Kaynak: AA
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