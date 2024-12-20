Yalan Haberle Mücadele Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yalan Haberle Mücadele Vurgusu

Yalan Haberle Mücadele Vurgusu

RTÜK Başkanı Şahin, yalan haberin bilinçli şekilde yayıldığını ve mücadele gerektiğini söyledi.

20.12.2024 18:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yalan haber ve dezenformasyonun içerisinde sadece bilinçsizce yapılan hatalar olmadığını, çok bilinçli şekilde yapılanların da bulunduğunu belirtti.

Şahin, Selçuk Üniversitesi Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yalan Haber ve Dezenformasyonla Mücadele Konferansı'nda, bütün dünyanın, dezenformasyonla nasıl mücadele edeceğini, yalan haberin nasıl önüne geçeceğini düşündüğünü söyledi.

Bu konunun, dünyadaki ulus devletlerinin bir milli güvenlik sorunu olduğuna işaret eden Şahin, "Yalan haberden fazlaca etkilenmiş bir büyüğünüz olarak söylüyorum. Yalan haberin doğru habere üstünlüğü çok yukarılarda. Çok yüksek oranda bir yayılma hızı var." dedi.

Şahin, bu dezenformasyonun, habercilik ilkelerini bilmeyen kişiler tarafından yapılması sebebiyle arttığını dile getirdi.

Yalan haberle okulundan mezun olup işin başına geçen gençler yoluyla mücadele edilebileceğini vurgulayan Şahin, "Tabii ki devlet aklı da bununla mücadele içerisinde. İletişim Başkanlığının da bu alanda mücadele eden bir merkezi var. Benim de daha önce severek çalıştığım Anadolu Ajansının teyit merkezi var. Öte yandan TRT, RTÜK ve özel uygulamalarla bu alanda yaptığımız çalışmalar, bir gün yalan haberin önüne mutlaka ve mutlaka geçecek." diye konuştu.

Bu konuda Türkiye'nin şanslı olduğunu anlatan Şahin, şöyle devam etti:

"Diğer ülkeler kara kara düşünüyor. 'Özgürlük alanı' adı altında önce kendi vatandaşlarına, sonra da bütün insanlara kendi ideallerini dikte etmeye çalıştılar. Sonra da kendi idealleri ve kendi değerlerinin, nasıl kendilerine zarar verdiğini görünce 'Eyvah biz ne yaptık?' dediler. Yalan haber ve dezenformasyonun içerisinde sadece bilinçsizce yapılan hatalar yok. Çok bilinçli şekilde yapılanlar da var. Biz ne anlatırsak anlatalım, nasıl mücadele verirsek verelim, siz bunu uygularken, temel eğitiminizin yanına biraz içine vicdan ve değer katıp bakamazsanız yalan haberle mücadele edemeyiz."

Programda, Selçuk Üniversitesi Rektörü Hüseyin Yılmaz ile İletişim Fakültesi Dekanı Vedat Çakır da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Yılmaz, Şahin'e hediye takdim etti.

Kaynak: AA

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Selçuk Üniversitesi, Ebubekir Şahin, Güvenlik, Politika, Güncel, Medya, Yaşam, Radyo, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalan Haberle Mücadele Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:06 Arda Turan çılgına döndü: Fenerbahçe golü attı, oyundan atıldı Arda Turan çılgına döndü: Fenerbahçe golü attı, oyundan atıldı
20:45 Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu’ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu'ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı
20:25 Erdoğan’dan Suriye halkına mektup: Barış dolu Suriye’yi birlikte inşa edeceğiz Erdoğan'dan Suriye halkına mektup: Barış dolu Suriye'yi birlikte inşa edeceğiz
20:08 Zihinsel engelli çalışanını istismar eden patronun savunması isyan ettirdi: Karşılıklı rıza ile oldu Zihinsel engelli çalışanını istismar eden patronun savunması isyan ettirdi: Karşılıklı rıza ile oldu
19:23 Trump’tan AB’ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
09:50 El Salvador Bitcoin alımlarına devam ediyor El Salvador Bitcoin alımlarına devam ediyor
09:47 Sezgin Baran Korkmaz uçağını Ronaldo’ya satmış Sezgin Baran Korkmaz uçağını Ronaldo'ya satmış
09:46 Türkiye doğal gaz istediğini aldı Türkiye doğal gaz istediğini aldı
09:37 İstanbul’da bitmek bilmeyen trafik çilesi İstanbul'da bitmek bilmeyen trafik çilesi
09:26 Motorine bu gece yarısı zam geliyor Motorine bu gece yarısı zam geliyor
09:20 Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor
09:10 Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi
09:04 RAMS Başakşehir Avrupa’ya veda etti RAMS Başakşehir Avrupa'ya veda etti
08:37 Kırklareli’nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var Kırklareli'nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 21:22:28. #1.13#
SON DAKİKA: Yalan Haberle Mücadele Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.