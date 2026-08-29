Yalancı Boğaz\'da Yürüyüş Keyfi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaz aylarında denizin sığlaşmasıyla Cunda Adası ile Maden Adası arasında oluşan yürüyüş güzergahı, tatilcilerin ilgisini çekiyor.

Cunda Adası ile Maden Adası arasındaki Yalancı Boğaz mevkisine gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, suyun sığ olduğu bölümden yürüyerek karşı adaya geçme deneyimini yaşıyor.

Özellikle yaz döneminde bölgenin sığlaşması, ziyaretçilerin denizin içinden yürüyerek ilerlemesine imkan sağlıyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin de etkisiyle bölgeyi merak eden çok sayıda tatilci Yalancı Boğaz'a geliyor.

Doğal güzelliği ve çevresindeki ada manzarasıyla dikkati çeken bölgede ziyaretçiler yaklaşık 500 metrelik doğal taşlı yolda yürüyüş yapıp fotoğraf ve video çekiyor.

Bazı bölümlerde suyun bel hizasına kadar yükselmesi ve akıntı bulunması nedeniyle ziyaretçilerin dikkatli olması yönünde uyarı tabelaları da bulunuyor.

"Yüzme bilmeyenler kesinlikle yürümesin"

Ayvalık Turizm Altyapı Geliştirme Hizmet Birliği Genel Sekreteri ve Ayvalık Turizm Derneği Başkanı Ümit Özgültekin, AA muhabirine, bölgedeki su seviyesinin zaman zaman yükseldiğini söyledi.

Özgültekin, bölgenin doğal güzelliğinin korunması gerektiğini belirterek, ziyaretçilerin tek başına bölgeye gitmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Akıntının tehlike oluşturabileceğini ifade eden Özgültekin, şöyle konuştu:

"Çevremizi kirletmediğimiz sürece Cunda Adası ile Maden Adası arasında oluşan yürüyüş güzergahını her zaman görmemiz lazım. Oraya yalnız gidilmemesi gerekiyor, akıntı nedeniyle tek başına oraya girmek tehlikelidir. Akıntı aniden suyun yükselmesine neden oluyor. Bazı noktalarda çukurlar var, yüzme bilmeyenlerin kesinlikle orada yürümemesi gerekir."

Özgültekin, bölgeye gruplar halinde düzenlenen turlarla gidilebildiğini aktararak, ziyaretçilerin bu tür organizasyonlarla bölgeyi deneyimleyebileceğini söyledi.

Ümit Özgültekin, Ayvalık'ın çok sayıda adası ve doğal güzelliği bulunduğunu belirterek, Yalancı Boğaz'ın da ziyaretçilere farklı bir deneyim sunduğunu kaydetti.

"Herkesin burayı gelip görmesini tavsiye ediyorum"

Almanya'dan ailesiyle Ayvalık'a gelen Yaşar Toplucuk ise bölgeyi çok beğendiklerini söyledi.

Denizin içinden yürüdüklerini anlatan Toplucuk, "Burası çok hoşumuza gitti, denizde yürüdük. Herkesin burayı gelip görmesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Toplucuk, karşıya geçişin kolay olduğunu ancak dönüşte akıntı nedeniyle dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

İstanbul'dan gelen Burak Çıbıkçı da bölgeyi sosyal medyada gördükten sonra merak ederek geldiklerini anlattı.

Suyun çok temiz olduğunu belirten Çıbıkçı, "Denizde yürümek yüzmekten daha çok rahatlattı. Su da çok temiz. Daha önce birçok yerde denize girdim ama ilk defa böyle bir şey deneyimledim. Çok farklı ve beğendiğimi söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Tatilcilerden Gönül Yaşar da suyun temiz olduğunu, yürüyüş sırasında balıkları gördüğünü ve bölgeden keyif aldığını söyledi.

Ailesiyle bölgeye gelen 14 yaşındaki Mustafa Kartal ise burada güzel vakit geçirdiklerini belirtti.