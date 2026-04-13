Yalçın Küçük'ün Gözünden İtirafçılık ve Mahpushane Yaşamı

13.04.2026 09:20
Yalçın Küçük, itirafçılığın dinamiklerini ele aldığı 'İtirafçıların İtirafları' kitabında, itirafçının korku ve yeni kimlik kazanımıyla yaşamındaki çatışmaları analiz etti. Küçük, yazdığı notlarla insan onuru ve korkunun etkilerini vurguladı.

Yalçın Küçük, birçok mahpushane dolaştı ve en çok Gebze Mahpushanesi'ni sevdi. Koğuştakiler ona rahat çalışması için ayrı bir yer yaptı. Bu dönemde itirafçılık üzerine çalıştı, eskiden pişmanlık kanunu olarak bilinen ve şimdi etkin pişmanlık adıyla anılan konuyu ele aldı. Haziran Yayınevi tarafından Nisan 1987'de yayınlanan 'İtirafçıların İtirafları' kitabında, itirafçılığın dinamiğini çözümlemeye çalıştı.

Küçük'e göre itirafçı, korku nedeniyle kendini kusan ve yeni bir kimlik kazanan, ancak asla tam bir kişilik olamayan bir figürdür. İtiraf, itirafçıyı hapisten çıkarır ama utanç bırakır. Devletin ihbar ve itirafçılık beklentisine karşılık, itirafçının ödülü özgürlüktür. Küçük, yazılarını kartlarına not alır, düzeltme yapmazdı ve bu notlar doğrudan yayımlanırdı. Kırmızı ipek atkılarını sever, yaz kış takardı.

'Aydınlar Dilekçesi' davasındaki savunmasında, asıl ölümün insan onurunun kırılması olduğunu vurguladı. İlhan Berk'in 'Günlük İşlerdenmiş Gibi Ölüm' şiirini anımsatarak, yaşam ve ölüm üzerine düşüncelerini paylaştı. Küçük'ün itirafçılık tanımları, insanlık durumunu ve korkunun etkilerini yansıtıyor.

Gümrükte dev operasyon 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı Gümrükte dev operasyon! 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı
Milyonlarca hastayı ilgilendiriyor e-Devlet’ten fark etti, parasını faiziyle geri aldı Milyonlarca hastayı ilgilendiriyor! e-Devlet'ten fark etti, parasını faiziyle geri aldı
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı
Alanya’da kamyon devrildi: Sürücü hayatını kaybetti Alanya'da kamyon devrildi: Sürücü hayatını kaybetti
Şırnak’ta çocuk bezine gizlenmiş eroin ele geçirildi: 1 gözaltı Şırnak'ta çocuk bezine gizlenmiş eroin ele geçirildi: 1 gözaltı
Son gün 1 Mayıs 54 bin 258 TL’yi ödemeyenin telefonu kapatılacak Son gün 1 Mayıs! 54 bin 258 TL'yi ödemeyenin telefonu kapatılacak

09:12
Yine puan kaybı geldi Osimhen olmadan Galatasaray’ın tadı tuzu yok
Yine puan kaybı geldi! Osimhen olmadan Galatasaray'ın tadı tuzu yok
09:11
Macaristan’da seçimi kazanan Magyar’ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı
Macaristan'da seçimi kazanan Magyar'ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı
08:59
Antalya Demre’de korkutan deprem
Antalya Demre'de korkutan deprem
08:33
Tepkiler çığ gibi Okan Buruk’un korktuğu başına geldi
Tepkiler çığ gibi! Okan Buruk'un korktuğu başına geldi
07:26
Trump’ın hedefinde bu kez Papa 14. Leo var: Onu hiç sevmem
Trump'ın hedefinde bu kez Papa 14. Leo var: Onu hiç sevmem
07:16
Trump’ın abluka kararı petrol fiyatlarını uçurdu
Trump'ın abluka kararı petrol fiyatlarını uçurdu
