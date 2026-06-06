Yalçın: Seyyanen zam kaçınılmaz - Son Dakika
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Yalçın: Seyyanen zam kaçınılmaz

06.06.2026 00:17
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Ali Yalçın, enflasyon nedeniyle kamu görevlileri ve emeklilerin maaşlarının eridiğini belirtti.

(ANKARA) - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, mayıs ayı enflasyon verilerinin ardından kamu görevlileri ve emeklilerin maaşlarının enflasyon karşısında eridiğini belirterek, "Kayıplarımız artmış, sosyal maliyet büyümüş, seyyanen zam kaçınılmaz olmuştur" dedi. Yalçın, maaşların güncellenmesi ve çalışanlar arasındaki ücret adaletsizliğinin giderilmesi çağrısında bulundu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mayıs ayında enflasyonun yüzde 1,71, yıllık enflasyonun ise yüzde 32,61 olarak gerçekleştiğini belirterek, kamu görevlileri ve emeklilerin yaşadığı gelir kayıplarına dikkati çekti. Yalçın, seyyanen zam verilmesi ve maaşların güncellenmesi çağrısında bulundu.

Yalçın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kayıplarımız artmış, sosyal maliyet büyümüş, seyyanen zam kaçınılmaz olmuştur."

Mayıs ayı enflasyon oranı yüzde 1,71 yıllık enflasyon yüzde 32,61 olarak açıklandı. 5 aylık toplam enflasyon yüzde 16,61 olurken kamu görevlileri ve emeklilerimizin enflasyon farkı yüzde 5,05 olarak gerçekleşti. Memur ve emeklisine ilk 6 ay için yüzde 11'lik zam reva görülürken enflasyon şimdiden yüzde 16,61 seviyesine ulaştı.

Toplu sözleşme görüşmeleri sırasında esas alınan ve 2026 yılının tamamı için hedeflenen yüzde 16'lık enflasyon oranı ilk 5 aylık süreçte gerçekleşmiş oldu. Biz masada bu hedeflerin tutmayacağını, memur ve emeklisinin yüksek enflasyon altında ezileceğini, maaş ve ücretlerin enflasyon farkıyla gecikmeli olarak belirleneceğini ısrarla söyledik.

'Memur ve emekliler Temmuzda şu kadar zam alacak.' yanlışı yerine 'Kamu görevlisi ve emeklisinin maaş/ücretleri Nisan ayından itibaren enflasyona yenildi.' gerçeğini merkeze alarak konuşmak ve gereğini yapmak gerekiyor.

Kişi başına düşen milli gelir rekora koşuyor ise, büyüme rakamları istikrarlı şekilde devam ediyor ise, kamu görevlilerimiz ve emeklilerimiz büyümeden payını, milli gelirden hakkını alamıyor. 2021 Aralık ayından itibaren yıllık enflasyon yüzde 30'un üzerinde seyrediyor. Sıkılaşma politikaları sabit gelirlinin ücretlerini eritiyor, alım gücünü azaltıyor fakat enflasyonu düşürmüyor.

Kamu İşvereni; memuru enflasyona ezdirmek yerine Memur-Sen'i dinleyerek enflasyonu ezecek zam oranlarına imza atsaydı; bugün ne kamuda maaş ücret çarpıklığı ne de enflasyonun oluşturduğu kayıplar konuşulurdu. 7. Dönemdeki hatayı 8. Dönemde tekrar etmek; artık hata değildir. Tasarruf, kemer sıkmak ya da tutumlu olmak; olmayanı paylaşmada anlaşılır, olanı adaletsiz ve eşitsiz dağıtırken ne anlatılır ne de anlaşılır.

Bugün enflasyon konusu kadar önemli diğer başlık; çalışanlar arasında oluşturulan çarpıklık ve adaletsizliktir. Emeğin, alın terinin, hayat mücadelesinin kıyası olmaz.

Ömür boyunca verdiğimiz emeğin karşılığı, asli ve sürekli işin icracısı, kamu hizmetinin asli unsuru olarak cümle kuruyor, aynı işi yapanlar arasında oluşturulan çarpıklığı ısrarla gündeme getiriyoruz.

Kamuda en düşük memur maaşının konuşulduğu her masada ve mecrada diğer statülerdekilerinin en düşük ve ortalama ücretini görmezden gelen anlayış; aslında kamuda huzursuzluğa, kamu çalışanları arasındaki çatışmaya sessiz kalıyor demektir."

Yalçın, taleplerini ise şöyle sıraladı:

"Yasanın eksikliklerinin, Hakemin yetersizliklerinin faturasını memur ve emeklisi ödemesin. Üç ayda bir enflasyon hedefi güncellediği gibi kamu görevlisi ve emeklisinin maaşları güncellensin. Seyyanen zam verilsin, çalışanlar arasındaki adaletsizlik bitirilsin. 4688 sayılı Kanun değişsin, aynı kanunla artık farklı sonuç üretilmesi beklenmesin."

Kaynak: ANKA

Seyyanen zam, Ali Yalçın, Politika, Ekonomi, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalçın: Seyyanen zam kaçınılmaz - Son Dakika

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