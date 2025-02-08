Yalçın: Vesayet odaklarına karşı halkın yanında durduk

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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Vesayet odaklarının ne zaman çelme takması söz konusu olduysa, sivil iradeyle, milli iradeyle gücümüzü birleştirerek, haysiyetli, omurgalı bir emek örgütü olarak bu milletin yanında durduk." dedi.

Yalçın, Eğitim-Bir-Sen tarafından Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde Eğitim-Bir-Sen 19. Türkiye Buluşmaları kapsamında düzenlenen "7. Eğitimden Bir Kare Fotoğraf" ve "8. Uluslararası Eğitim Temalı Kısa Film Yarışması"nın ödül törenine katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katıldığı törende konuşan Yalçın, sendika olarak Türkiye'nin demokratikleşme sürecinde ellerinden gelen gayreti ortaya koyduklarını belirtti.

Hiçbir zaman milli iradeyi, sivil iradeyi yalnız bırakmadıklarını ifade eden Yalçın, "Vesayet odaklarının ne zaman çelme takması söz konusu olduysa, sivil iradeyle, milli iradeyle gücümüzü birleştirerek, haysiyetli, omurgalı bir emek örgütü olarak bu milletin yanında durduk." diye konuştu.

Yalçın, Suriye'de insanlık krizi yükseldiğinde, Türkiye'ye göç eden muhacirlere sahip çıkmaya çalıştıklarını vurgulayarak, bunu insanlığa olan yükümlülüklerinin gereği olarak ortaya koyduklarını söyledi.

Aradan geçen 13 yılda Suriye'de devrim gerçekleştiğini ve ülkenin özgürleştiğini aktaran Yalçın, "Dün Suriyeliler için 'Bunların Türkiye'de ne işi var?' diyenler şimdi 'Türkiye'nin Suriye'de ne işi var?' diyorlar. Türkiye'de bunu siyaset malzemesi yapanlar, siyasetini bunun üzerine kuranlar çıktı ama biz insan olmanın gereğini yaparak böyle entelektüel bir teşkilat olarak orada haysiyetli bir noktada durduk." dedi.

Yalçın, mevcut toplu sözleşme yasasının miladını doldurduğunu savunarak, yeni bir toplu sözleşme yasasına ihtiyaçları olduğunu, bu konuda Çalışma Bakanlığı ile bir çalışma trafiğinin içerisine girdiklerini dile getirdi.