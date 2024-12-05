Yalıncak Mahallesi'nde Yeni Muhtarlık Binası Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Yalıncak Mahallesi'nde Yeni Muhtarlık Binası Hizmete Açıldı

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Ortahisar Belediyesi, muhtarların vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmesi için Yalıncak Mahallesi'nde yeni bir muhtarlık binası açtı. Açılış törenine Ortahisar Belediye Başkanı ve çeşitli yetkililer katıldı.

05.12.2024 14:52  Güncelleme: 15:20
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(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi, muhtarların vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmesi için yeni muhtarlık binaları yapmaya ve var olan binaları yenilemeye devam ediyor. Bu kapsamda Yalıncak Mahallesi'nde yapımı tamamlanan muhtarlık binası törenle hizmete açıldı.

Ortahisar Yalıncak Mahallesi'nde yapılan yeni muhtarlık binasının açılış törenine Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın yanı sıra Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk, Ortahisar Muhtarlar Derneği Başkanı Muhittin Eyüboğlu, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, Belediye Başkan Yardımcıları Cüneyit Zorlu, Alpaslan Özdemir, Alper Öztürk, Mustafa Özer İskender, birim müdürleri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Başkan Kaya, muhtarların ve vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi. Yalıncak Mahallesi muhtarlık binasının beşinci muhtarlık binası olduğunu kaydeden Başkan Kaya, şunları söyledi:

" Yeşilköy, Yenicuma, Yalıncak, Çimenli ve Gözalan mahallelerimizde muhtarlık binaları yaptık, bazılarında bakım ve onarım çalışması yaptık. Bu beşinci muhtarlık binamız. Bizim Ortahisar Belediyesi olarak katkılarımız var, Başkan Yardımcı'mız Özer Bey'in ilçe yönetimimizden Yasin Bey'in çok emekleri var. Ama mahalle halkı da imece usulüyle buraya çok katkı verdi. O şekliyle burada özel bir bina ortaya çıktı. Diğer muhtar arkadaşlarım 'Bizim binalar niye böyle değil' demesin lütfen. Burada farklı bir uygulama oldu. Gerçekten çok güzel bir muhtarlık binamız ortaya çıktı. İnşallah muhtarım ve değerli ekibine burada çok güzel hizmetler yapmak nasip olacak. Biz de elimizden gelen desteği muhtarımıza ve ekibine vererek bu güzel mahallede yaşamın kolaylaşması, insanların hayatının güzelleşmesi anlamında hep birlikte katkı vermiş olacağız."

Seçildiği günden bugüne vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak ve güzelleştirmek için büyük bir gayretle çalıştıklarının altını çizen Başkan Kaya, şöyle devam etti:

"Kurumların iş birliği halinde olması çok önemli"

"Trabzon'umuzun neresinde, hangi vatandaşımızın hangi derdi varsa, vatandaşımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Bunları da birinci derecede çalışma arkadaşımız olan, mahalle muhtarımızla hayata geçiriyoruz. Muhtarlarımız olmadan adım atmıyoruz. Çünkü muhtarlar mahallenin bütün sorunlarını, bütün sıkıntılarını birebir bilen ve yaşayan insanlar. Derdi olan insanlarımız önce muhtarın yanına gidiyor. Muhtarımızdan çözüm üretemezse kaymakam beye gidiyor, belediye başkanına gidiyor, çare arıyor. Dolayısıyla bu kapıların hep açık olması ve bu kapılarda görev yapan insanların da kurumların da iş birliği halinde olması çok kıymetli. Biz bunu çok önemsiyoruz. Kapılarımız sonuna kadar açık. İlk günden bugüne bu anlayışla Trabzon'umuza hizmet ediyoruz. Muhtarlarımız bunun birebir şahididir. Hangi muhtarım hangi derdi için hangi vatandaşımızın sıkıntısı için belediyemize geliyorsa imkanlarımız ölçüsünde birinci dereceden bunu önceleyerek inisiyatif alıyor ve çözümler üretiyoruz. Trabzon'umuza bu anlayışla sonuna kadar hizmet edeceğiz."

Yalıncak muhtarlık binasının hayırlı olmasını dileyen Başkan Kaya, "Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Buradamuhtarıma ve ekibine birbirinden güzel hizmetleri yapmayı Allah nasip etsin diyorum. Katılımlarınızdan dolayı sizlere de çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Açılışa katılan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de "Halkın desteğinin karşılığını sunabilmeleri için muhtarlara böyle güzel mekanlar lazım. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Yalıncak Mahallesi Muhtarı Hasan Pirselimoğlu ise Kaya'ya destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yalıncak Mahallesi'nde Yeni Muhtarlık Binası Hizmete Açıldı - Son Dakika

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