Yalnız Yaşayan Bekçi Ölü Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yalnız Yaşayan Bekçi Ölü Bulundu

Yalnız Yaşayan Bekçi Ölü Bulundu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da emekli bekçi Ercüment Kınacı, evinde ölü bulundu. Ölümü şüpheli, soruşturma başlatıldı.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde yalnız yaşayan emekli çarşı-mahalle bekçisi Ercüment Kınacı (65), gelen kokular üzerine girilen evinde ölü bulundu. Vücut bütünlüğü bozulduğu belirtilen Kınacı'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yunusemre ilçesine bağlı Aynı Ali Mahallesi 3502 Sokak'taki, Ercüment Kınacı'nın yalnız yaşadığı apartman dairesinden çevreye ağır kokular yayılması üzerine mahalleli 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbar üzerine söz konusu adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla dün saat 19.30 sıralarında eve giren polis ve sağlık ekipleri, emekli çarşı-mahalle bekçisi olan Kınacı'yı yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Ercüment Kınacı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Vücut bütünlüğü bozulmuş olması ve yanında kan izleri bulunması nedeniyle ölümü şüpheli bulunan Kınacı'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti amacıyla Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Olaylar, Güncel, Manisa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalnız Yaşayan Bekçi Ölü Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteciye tokat atan doktora adli para cezası Gazeteciye tokat atan doktora adli para cezası
Sosyal medyada içkili sofrasını paylaşan kişiye “alkol yasağını ihlalden“ 81 bin lira ceza Sosyal medyada içkili sofrasını paylaşan kişiye "alkol yasağını ihlalden" 81 bin lira ceza
Kayıp babanın akıbeti, çocukları öldürülünce ortaya çıktı Kayıp babanın akıbeti, çocukları öldürülünce ortaya çıktı
Fabrikada kazan patlaması: 2 ölü Fabrikada kazan patlaması: 2 ölü
Acun Ilıcalı’nın sırrı çözüldü İşte hedefindeki Türk yıldız Acun Ilıcalı'nın sırrı çözüldü! İşte hedefindeki Türk yıldız
Ambulansa yol vermek isteyen tır şoförüne dehşeti yaşattılar Ambulansa yol vermek isteyen tır şoförüne dehşeti yaşattılar

15:28
Beklenen uygulama hayata geçti Depozito iadesinde yeni dönem
Beklenen uygulama hayata geçti! Depozito iadesinde yeni dönem
14:48
Ece Erken’den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim
Ece Erken'den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim
14:34
Siyaseti bırakan Davutoğlu’nun “Erdoğan“ hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
Siyaseti bırakan Davutoğlu'nun "Erdoğan" hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
14:30
İran’ın en güçlü silahı savaş meydanına indi ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
14:24
Katilinin düğün fotoğrafını çekti, ormanda vahşice öldürüldü: Her detay dehşete düşürdü
Katilinin düğün fotoğrafını çekti, ormanda vahşice öldürüldü: Her detay dehşete düşürdü
14:06
Erdal Beşikçioğlu’nu zora sokacak dosya Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler
Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokacak dosya! Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 16:00:48. #7.12#
SON DAKİKA: Yalnız Yaşayan Bekçi Ölü Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.