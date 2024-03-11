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Yalnızçam Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

ARDAHAN - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Yalnızçam Uğurludağ Kayak Merkezi, hafta sonu kayak severleri ağırlamaya devam ediyor.

Son 55 yılın en yoğun karının yağdığı Ardahan'da kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Hafta sonu havanın güzel olması vatandaşların kayak merkezine akın etmesine neden oldu. Kayaklarını ve kızaklarını alanların doldurduğu kayak merkezinde aileler, çocuklarıyla birlikte eğlendi.

Kar kurtları üyesi Halil İbrahim Mert, Yalnızçam kayak merkezinin özellikle kar kalitesi ve Sarıçam ormanları ile ve bir çok kayak merkezinde olmayan sakin ortamıyla kayak severleri beklediğini söyledi. Mert, "Kayak merkezinde tüm pistlerde kar kalitesi çok iyi. ve hava durumu da çok güzel, bu nedenle kayak severleri Yalnızçam kayam merkezine bekliyorum" dedi.

Suat Işıklı ise, Alplerin bir alternatifi olan Yalnızçam kayak merkezinde Mart ayının sonlarına kadar kayak yapmanın keyfini yaşadıklarını söyleyerek, "Bir öok kayak merkezinde Şubat sonunda sezon bitiyor. Ama Ardahan Yalnızçam Uğurludağ kayak merkezinde bu Mart ayının sonuna kadar devam ediyor. Uygun ve ekonomik açıdan tatil yapmak isteyenleri Yalnızçam kayak tesislerine davet ediyoruz" dedi.