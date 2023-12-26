 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yalova Altınova'da yemek atıkları sokak hayvanlarına mama oluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yalova Altınova'da yemek atıkları sokak hayvanlarına mama oluyor

Yalova Altınova'da yemek atıkları sokak hayvanlarına mama oluyor Altınova Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Kedi ve Köpek Mama Üretim Tesisi sayesinde son 2 ayda çöpe gidecek bin 500 kiloya yakın yemek atığı, 600 kilo kedi ve köpek mamasına dönüştürüldü.

Yalova Altınova\'da yemek atıkları sokak hayvanlarına mama oluyor
26.12.2023 - 22:49,
Abone Ol

Yalova Altınova'da yemek atıkları sokak hayvanlarına mama oluyor

YALOVA - Altınova Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Kedi ve Köpek Mama Üretim Tesisi sayesinde son 2 ayda çöpe gidecek bin 500 kiloya yakın yemek atığı, 600 kilo kedi ve köpek mamasına dönüştürüldü.

Altınova Belediyesi, önemli bir geri kazanım projesiyle çöpe gidecek yemek atıklarını da yeniden ekonomiye kazandırıyor. İlçedeki tersaneler bölgesindeki fabrikalar ve yemek firmalarından toplanan yemek atıklarının değerlendirilmesi hedefiyle yaptırılan Kedi ve Köpek Mama Üretim Tesisi, 4 ay süren deneme üretiminin ardından 2 ay önce tam anlamıyla devreye alındı. Aylık yaklaşık 1 ton mama üretim kapasitesine sahip tesiste, son 2 ay içinde 600 kilogram mama üretildi.

Marmara Bölgesi'nde ilk ve tek

Fabrikalar ve yemek firmalarından toplanan yemek atıkları, veteriner hekimlerin gözetiminde uygun oranlarda karıştırılarak, son teknoloji makinelerde işleniyor. Hazırlanan mamalar, 2'şer kilogramlık vakumlu poşetlere doldurularak, talep eden hayvanseverlere ücretsiz dağıtılıyor. Üretilen mamaların yüzde 20'si Altınova Belediyesi'nin barınağında kullanılırken, kalan yüzde 80'i ise evlerinde hayvan besleyen vatandaşlara dağıtılıyor. Marmara Bölgesi'nde ilk ve tek olma özelliği taşıyan tesis sayesinde, ücretsiz mama temin etme imkanı bulan hayvanseverlerin aile bütçelerine de önemli bir katkı sağlanmış oluyor.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, sıfır atık projesi kapsamında 'Sıfırdan Başlıyoruz' temasıyla hayata geçirdikleri geri kazanım projesinin bir ayağının da Kedi ve Köpek Mama Üretim Tesisi olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'ne Altınova Belediyesi olarak tüm güçleriyle destek verdiklerini dile getiren Başkan Oral, "Bu tesisimizde de çöpe gidecek yemek atıkları kedi ve köpekler için mamaya dönüşüyor. Bu konuda hayvanseverlerimizle birlikte çalışıyoruz. Sokak hayvanları ile ilgili olarak son zamanlarda bazı sıkıntılar yaşandı ama el birliğiyle o hayvanlarımıza da sahip çıkıyoruz. Evlerinde ve sokakta hayvan besleyen vatandaşlarımıza buradan ücretsiz mama desteği sağlıyoruz. Yemek firmalarımız da atılacak olan yemek atıklarını vererek bize önemli bir destek sağlıyorlar, onlara da teşekkür ediyorum. Böylelikle hem israfın önüne geçmiş oluyoruz hem de ücretsiz mama desteği ile hayvanseverlerimizin aile ekonomisine katkı sağlamış oluyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Yalova, kedi, Hayvanlar, Çevre, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova Altınova'da yemek atıkları sokak hayvanlarına mama oluyor - Son Dakika


22:49
Kabine, asgari ücret için yarın bir araya geliyor! İşte masadaki senaryolar Kabine, asgari ücret için yarın bir araya geliyor! İşte masadaki senaryolar
22:18
Kassam Tugayları, İsrail askerlerini taşıyan cipi vurdu Kassam Tugayları, İsrail askerlerini taşıyan cipi vurdu
21:03
İsveç'in NATO üyeliğinin komisyondan geçmesine ABD'den ilk yorum İsveç'in NATO üyeliğinin komisyondan geçmesine ABD'den ilk yorum
20:26
Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi Meclis'te kabul edildi Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi Meclis'te kabul edildi
19:59
Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi
19:04
İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi
18:51
Masaj salonunda yüzüne kezzap atılan genç kadın ağır yaralandı Masaj salonunda yüzüne kezzap atılan genç kadın ağır yaralandı
18:29
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen lüks araçlara vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen lüks araçlara vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi

Son Dakika
22:49 Kabine, asgari ücret için yarın bir araya geliyor! İşte masadaki senaryolar
22:18 Kassam Tugayları, İsrail askerlerini taşıyan cipi vurdu
21:03 İsveç'in NATO üyeliğinin komisyondan geçmesine ABD'den ilk yorum
20:26 Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi Meclis'te kabul edildi
19:59 Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi
19:04 İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi
18:51 Masaj salonunda yüzüne kezzap atılan genç kadın ağır yaralandı
18:07 Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Akademisi Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı" eğitimlerine başladı
18:29 İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen lüks araçlara vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi
17:55 Motorkurye Yunus Emre Göçer'in eşi, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki şikayetini geri çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 23:48:03. #1.13#
SON DAKİKA: Yalova Altınova'da yemek atıkları sokak hayvanlarına mama oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement