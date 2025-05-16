Yalova Belediyesi Davasında Yeniden Yargılama Başladı - Son Dakika
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Yalova Belediyesi Davasında Yeniden Yargılama Başladı

Yalova'da zimmet suçlamalarıyla yargılanan eski başkan ve 7 sanığın duruşması ertelendi.

16.05.2025 20:18
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Yalova Belediyesinde "zimmete para geçirildiği" gerekçesiyle açılan davada belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırıldıktan sonra istifa eden Vefa Salman, eski Belediye Başkanı Yakup Bilgin Koçal ve Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de aralarında bulunduğu 8 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı.

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesinin eski Belediye Başkanı Vefa Salman, yardımcısı Halit Güleç, Kartal Özgür Barutçu, Beytullah Baltacı, 2009-2014 yıllarında görev yapan eski Yalova Belediye Başkanı Koçal, Saliha Öktemgil, Şenay Reyhan Kaş ve Bekir Bilgi hakkında Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen kararı bozması üzerine sanıkların yeniden yargılanmalarına başlandı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada Salman, Güleç, Barutçu ve Baltacı ile taraf avukatları hazır bulundu. Koçal ile diğer 3 sanık ise duruşmaya katılmadı.

Yargılamada, mahkeme başkanı sanıklar ve avukatlarına söz verdi.

Savunmalar sonrası mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve bildirilen tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Soruşturma ve dava süreci

Yalova Belediyesi yetkililerince, 6 Şubat 2020'de Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat Elgin'in muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, savcılığa da suç duyurusunda bulunulmuştu.

Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilen Reşat Elgin'in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş ve müteahhit Bekir Bilgi tutuklanmıştı. Daha sonra gözaltına alınan Güleç'in sekreteri Bahar Taşkömür ile soruşturma dosyasında adı geçen şirketin muhasebe personeli O.G'nin yanı sıra Taner Tan, Hakan Çelik ve Emrah Gök ile belediyeden usulsüz ödeme aldıkları iddia edilen 10 zanlının daha cezaevine gönderilmesiyle soruşturmadaki tutuklu sayısı 19'a yükselmişti. Bu kişilerden biri tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.

"Denetim görevini ihmal", "irtikaba göz yumma" ve "zimmet" suçlarından 3 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç, 27 Şubat 2020'de İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesine sunularak kabul edilen 150 sayfalık iddianamede Vefa Salman ve Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in aralarında olduğu tüm sanıkların cezalandırılması talep edilmişti. Davanın önceki duruşmalarında tutuklu bulunan 18 kişi tahliye edilmişti.

Usulsüz ödeme iddialarına ilişkin 2009-2014 dönemi Yalova Belediye Başkanı Yakup Bilgin Koçal ve 3 sanık hakkında yürütülen soruşturma dosyası davayla birleştirilmiş, dosyada yargılanan sanık sayısı 34'ten 38'e yükselmişti.

Mahkeme heyeti, sanık Salman hakkında zimmet suçunu işlememesine rağmen "görevi ihmal" suçundan 1 yıl 8 ay, sanık Koçal hakkında da aynı suçtan 1 yıl 3 ay, sanık Halit Güleç'i, "zimmet" suçuna ihmali dolayısıyla dahil olduğu gerekçesiyle 2 yıl 1 ay, "irtikap" suçunu işlediği sabit olduğundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Sanık Reşat Elgin'i "zimmet" suçunu işlediği sabit olduğundan 31 yıl 6 ay, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 8 yıl 9 ay, "irtikap" suçundan da 5 yıl olmak üzere 45 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum eden mahkeme heyeti, sanık Bekir Bilgi'ye "zimmet" suçuna yardım ettiği gerekçesiyle 13 yıl 1 ay, "resmi belgede sahtecilik" suçuna iştirak ettiği için de 7 yıl 3 ay 15 gün, sanık Bahar Taşkömür'e de "irtikap" suçuna yardımdan 2 yıl 1 ay cezası vermişti.

Sanıklar Tuncay Doğan, Taner Tan, Emrah Gök ve Cüneyt Özçomak, "zimmet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 5 yıl 11 ay 25'er gün hapis cezasına çarptırılmış, Cem Dindar, Abdulnasır Gölbaşı ve Sabri Aksoy, "zimmet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 4 yıl 8'er ay hapis cezasına mahkum edilmişti.

Sanıklardan Hakan Çelik, Ali Ragıp Akay ve Sinem Çakalasma'ya "zimmet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 10'ar yıl, sanık Kartal Özgür Barutçu'ya da "zimmet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 2 yıl 9 ay hapis cezası verilmiş, Şenay Reyhan Kaş ise zimmet suçundaki ihmali nedeniyle 2 yıl 1 ay hapisle cezalandırılmıştı.

18 sanığa hapis cezası veren mahkeme heyeti, diğer 20 sanığın da beraatine hükmetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yalova Belediyesi Davasında Yeniden Yargılama Başladı - Son Dakika

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