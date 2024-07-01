Yalova Belediyesi İşçileri İşten Çıkarıldıklarını İddia Ederek Çadır Nöbeti Başlattı - Son Dakika
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Yalova Belediyesi İşçileri İşten Çıkarıldıklarını İddia Ederek Çadır Nöbeti Başlattı

Yalova Belediyesinde işten çıkarıldıklarını iddia eden sendika üyesi yaklaşık 150 işçi, Uğur Mumcu Kültür Merkezi önünde kurulan çadırda çadır nöbeti başlattı. Sendika üyeleri, işten çıkarmalara tepki göstererek belediye başkanlarının asli görevinin vatandaşlara hizmet üretmek olduğunu belirtti. Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız, belediye emekçilerinin mağdur edildiğini ve haklarını korumak için mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.

01.07.2024 14:17
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Yalova Belediyesinde işten çıkarıldıklarını iddia eden sendika üyesi yaklaşık 150 işçi tarafından çadır nöbeti başlatıldı.

Uğur Mumcu Kültür Merkezi önünde kurulan çadırda bir araya gelen sendika üyeleri, taşıdıkları dövizler ve astıkları afişlerle işten çıkarmalara tepki gösterdi.

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız, belediye başkanlarının asli görevinin, kendisine yetkiyi veren vatandaşlara hizmet üretmek olduğunu söyledi.

Yalova'da belediye emekçilerinin mağdur edildiğini öne süren Yıldız, şöyle konuştu:

"Yalova'da yerel seçimlerden bugüne, 3 aydır, belediye emekçisi arkadaşlarımızın maaşları günü ve zamanında ödenmediği gibi bir de üstüne, İş Kanunu'na aykırı olarak görev yerleri değiştirilmektedir. Arkadaşlarımız ikramiyeleri, bayram paraları ve mesaileri 3 aydır ödenmeyerek mağdur edilmektedir. 150'ye yakın arkadaşımız keyfi gerekçelerle, haksız ve hukuksuz bir şekilde işten çıkarılmıştır. Bu zulümdür, adaletsizliktir, insanların ekmeğiyle oynamaktır."

Belediye emekçilerinin hak ve hukukuna sahip çıkacaklarını, üyeleri korumak için tüm yasal girişim ve eylemi yerine getirmekten çekinmeyeceklerini dile getiren Yıldız, üyelerinin işlerine iadesi yapılıncaya kadar mücadelelerini kurdukları eylem çadırında sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yalova Belediyesi İşçileri İşten Çıkarıldıklarını İddia Ederek Çadır Nöbeti Başlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova Belediyesi İşçileri İşten Çıkarıldıklarını İddia Ederek Çadır Nöbeti Başlattı - Son Dakika
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