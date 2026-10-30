Yalova Çiftlikköy'de 29 Ekim şenliğinde çocuklar sanal gerçekliği deneyimledi - Son Dakika
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Yalova Çiftlikköy'de 29 Ekim şenliğinde çocuklar sanal gerçekliği deneyimledi

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Yalova Çiftlikköy\'de 29 Ekim şenliğinde çocuklar sanal gerçekliği deneyimledi
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Yalova Çiftlikköy'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen bilim şenliği, 23 Nisan Meydanı'ndaki kortejin ardından Osman Bakay Spor Tesisleri'nde sürdü. Çocuklar robot gösterileri ve jonglör performansları izledi, sanal gerçeklik gözlükleriyle uygulamalara katıldı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çocuklara yönelik bilim şenliği düzenlendi.

23 Nisan Meydanı'nda kortej yürüyüşüyle başlayan program, Osman Bakay Spor Tesisleri'nde devam etti.

Belediye bandosu, animatörler, palyaçolar, tahta bacak ve insansı robotun eşlik ettiği yürüyüşe çocuklar ve aileleri katıldı.

Kapalı halı sahada düzenlenen şenlikte robot gösterileri ve jonglör performansları sergilendi. Çocuklar, sanal gerçeklik gözlükleriyle çeşitli uygulamalara katıldı.

Etkinlik kapsamında düzenlenen çini, geri dönüşüm ve seramik atölyelerinde hazırlanan çalışmalar da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Kaynak: AA
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