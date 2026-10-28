Yalova Çınarcık\'ta aspiratör alev aldı, mutfak yangınını itfaiye söndürdü

Yalova Çınarcık'ta aspiratör alev aldı, mutfak yangınını itfaiye söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Harmanlar Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinin mutfağında aspiratör henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü, evde hasar oluştu.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir evin mutfağındaki aspiratörde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki apartman dairesinin mutfağında bulunan aspiratör, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Kaynak: AA
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