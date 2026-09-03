Yalova Çınarcık\'ta ormandaki 7 metrelik çukura düşen 76 yaşındaki kişi kurtarıldı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ormanlık alanda 7 metre derinliğindeki çukura düşen kişi kurtarıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ö.Ç'nin (76) Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde ormanlık alanda yürürken 7 metre derinliğindeki çukura düştüğünün 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, UMKE ve AFAD İl Müdürlüğünden ekipler, çukur içerisinde Ö.Ç'nin yaralı olduğunu tespit etti. Halat yardımıyla çukura inen ekipler, yaralanan Ö.Ç'yi çıkararak UMKE ekiplerine teslim etti.

İlk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ö.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.