Yalova'da 218 okulda 52 bin öğrenci ders başı yaptı, Vali Usta ilk zili çaldı

YALOVA'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenci, öğretmen ve veliler ilk ders heyecanını yaşadı. 218 okulda yaklaşık 52 bin öğrenci ve 4 bin öğretmen ders başı yaptı.

Yalova'da yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla 19 Temmuz İlkokulu'nda tören düzenlendi. Törene Vali Ahmet Hamdi Usta'nın yanı sıra il protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Programda öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu, şiirler okudu. Gösterilerin ardından Vali Usta ve il protokolü tarafından ders zilinin çalınmasıyla öğrenciler sınıflarına geçti. Vali Usta ve beraberindekiler öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Kent genelinde 218 okulda yaklaşık 52 bin öğrenci ve 4 bin öğretmen yeni eğitim öğretim yılına başladı.

'BAŞARILI OLMAK KADAR İYİ BİR İNSAN VE SORUMLU BİR BİREY OLMAK DAHA ÖNEMLİ'

Programda konuşma yapan Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, öğrencilere seslenerek, "Eğitim, bir milletin geleceğini inşa eden en önemli güçtür. Okullarımız ise yalnızca derslerin işlendiği, kitapların okunduğu yapılar değil. Okullarımız Çocuklarımızın bilgiyle buluştuğu, hayaller kurduğu, arkadaşlıklar edindiği, ahlakı, sorumluluğu paylaşmayı ve birlikte yaşama kültürünü öğrendiği ilim yuvalarıdır. Çocuklarımızı yalnızca bilgiyle değil, aynı zamanda milli ve manevi değerlerimizle özgüvenle ve sorumluluk bilinciyle güçlü bir karakter yetiştirilmesini en önemli vazifelerimizden biri olarak görüyoruz. Sevgili öğrencilerimiz, kıymetli çocuklarımız, sizler bizim en kıymetli hazinemiz geleceğimizin teminatısınız. öğretmen ve arkadaşlarınıza yeniden kavuşmanın heyecanını yaşıyorsunuz. Sizlerin gözlerindeki ışıltı, sizlerin en büyük hayat kaynağı, onur kaynağıdır. Sizlerden isteğimiz, çok çalışmanız, bol bol kitap okumanız, merak etmeniz, soru sormanız ve hayallerinizin peşinden koşmanız başarılı olmak kadar iyi bir insan ve sorumlu bir birey olmak daha önemli. Böyle olunca da başarı zaten kendiliğinden geliyor" dedi.

Haber-Kamera: Zehra Baykal YILDIZ/YALOVA