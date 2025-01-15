Yalova'da 45 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
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Yalova'da 45 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Yalova\'da 45 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Kargo ile gönderilen etil alkolle ilgili 3 şüpheli ve şirket hakkında işlem başlatıldı.

15.01.2025 16:49
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Yalova'da, İstanbul'dan yüzey temizleyici bidonlarında gönderilen 45 litre etil alkol ele geçirildi.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesine kargo aracılığıyla İstanbul'dan etil alkol gönderildiği bilgisine ulaştı.

Ekipler, düzenlediği operasyonda beşer litrelik yüzey temizleyici bidonlarına doldurulmuş 45 litre etil alkol ele geçirdi.

Adına etil alkol gönderilen 3 şüpheli ile gönderici şirket hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

İstanbul, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, yalova, Hukuk, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da 45 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
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