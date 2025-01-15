Yalova\'da 45 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Yalova'da, İstanbul'dan yüzey temizleyici bidonlarında gönderilen 45 litre etil alkol ele geçirildi.
Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesine kargo aracılığıyla İstanbul'dan etil alkol gönderildiği bilgisine ulaştı.
Ekipler, düzenlediği operasyonda beşer litrelik yüzey temizleyici bidonlarına doldurulmuş 45 litre etil alkol ele geçirdi.
Adına etil alkol gönderilen 3 şüpheli ile gönderici şirket hakkında yasal işlem başlatıldı.
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