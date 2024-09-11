Yalova'da Çalıntı Motosiklet ve Saat Çetesi Tutuklandı - Son Dakika
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Yalova'da Çalıntı Motosiklet ve Saat Çetesi Tutuklandı

Yalova\'da Çalıntı Motosiklet ve Saat Çetesi Tutuklandı

Yalova'da bir iş yerinden akıllı saat ve bir evin önünden motosiklet çalındı. Polis, güvenlik kameraları ve plaka tanıma sistemiyle şüphelileri tespit etti. Tutuklanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

11.09.2024 19:17
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Yalova'da akıllı saat ve motosiklet çaldıkları belirlenen 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Dere Mahallesi'nde bir iş yerinden kapı kilidi kırılarak maddi değeri 1900 lira olan saatin ve Bahçelievler Mahallesi'nde bir evin önünden kilitli motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma yaptı.

Mahalle, cadde, civar iş yerleri, KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) ve PTS'ye (Plaka Tanıma Sistemi) ait 37 kamera ve 160 saat görüntü incelenerek şüphelilerin A.D.A. ve Ç.G. olduğu tespit edildi.

Polisin gözaltına aldığı 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, çalıntı motosiklet bulunarak Çınarcık'ta sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yalova'da Çalıntı Motosiklet ve Saat Çetesi Tutuklandı - Son Dakika

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