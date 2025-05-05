Yalova'da Anıt Ağaçlar İçin Söyleşi

Çok sayıda anıt ağaca ev sahipliği yapan Yalova'da "Anıt Ağaçlarla Uyumlu Kentler" Söyleşisi düzenlendi.

Atatürk'ün emriyle zarar görmemesi amacıyla rayların üzerinde kaydırılan Yürüyen Köşk'ün bahçesindeki çınar ağacının gölgesinde "Söz uçar, ağaç kalır" temasıyla düzenlenen söyleşide konuşan Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Turna, nihai amaçlarının daha yeşil Türkiye olduğunu söyledi.

Turna, anıt ağaçların belirli özellikleriyle diğerlerinden ayrıldığını belirterek, "Bunlar nedir? Mistik özellikleri, folklorik özellikleri olabilir. Çapı, yaşı, boyu, devasa güzelliği, endemik tür olması gibi birtakım özellikleriyle ayrılan ve bu ağaçların sürdürülebilirliği esas olmalı. Bunun için de koruma ve bakım çalışmaları çok önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

Yürüyen Köşk'ün hemen yanında bulunan anıt ağacın da yaşatılması gerektiğini, bunun için bakım ve koruma işleminin önem arz ettiğini vurgulayan Turna, şöyle konuştu:

"Hastalıklarla mücadelenin yanı sıra çok çeşitli budama yöntemleri var. Çınarlar, Osmanlı ile anılan, tarihimizde önemli yeri olan ağaçlar ama birçok hastalığa da maruz kalabiliyor. Dolayısıyla hassas türlerimizin başında geliyor. Riski fazla olan ama dayanıklı, uzun ömürlü bir ağaçtır. Bu özelliğini bilerek bununla uğraşmamız gerekiyor. Her bitkinin kendine ait biyolojik özellikleri farklı, yetişme ortamı, istekleri farklı. Bunları iyi analiz ederseniz buna göre de bunların bakımını, korumasını yaparsanız onlardan hedeflediğiniz amaca ulaşırsınız."

"Aynen bizde olduğu gibi ağaçların da savunma sistemi var"

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Entomolojisi ve Koruma Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Hakyemez de Yalova'daki anıt ağaçları korumak için çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Anıt ağaçların 100 yaşın üzerinde olduğunu dile getiren Hakyemez, şunları kaydetti:

"Yaşı ilerlemiş anıt ağaçlar, şehrin içerisinde birçok olumsuz faktörle karşı karşıya. Yapısal çalışmalar, altyapı çalışmaları, inşa işlemleri, ortamın kirli havası, besin yetersizliği, su ile ilgili sorunlar, hepsi direkt sağlığı ilgilendiren konular. Aynen bizde olduğu gibi ağaçların, bitkilerin de bir savunma sistemi var. Ne kadar güçlü olursa, istediği yerde iyi bakılırsa hastalıklara karşı sağlıklı olma noktasında daha güçlü olacaktır. Bizim zaten buradaki çalışmalarımızın ana hedefi de o. Şimdi bu raporda ortaya koyduğum konuları biraz daha toplumla paylaşmak, o desteği de almak zorundayız."

Daha sonra Hakyemez ve Turna, katılımcılar için sunum gerçekleştirdi.