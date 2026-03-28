Yalova\'da Bataklıktan Kurtarma Operasyonu

Yalova'da bataklıkta mahsur kalan vatandaş ile sahibi olduğu büyükbaş hayvan, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Bir kişinin büyükbaş hayvanıyla Paşakent Mahallesi'ndeki bataklık alanda mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen 2 arazi aracı, amfibi paletli araç ve 5 AFAD personeli, vatandaş ile büyükbaş hayvanını bulunduğu yerden kurtardı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?