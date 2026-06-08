Yalova'da Bıçaklama Olayı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yalova'da Bıçaklama Olayı

08.06.2026 15:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

K.E.Ç., husumetlilerine benzettiği iki kişiyi bıçakladı; müdahale edenler gözaltına alındı.

Husumetlilerine benzettiği 2 kişiyi bıçakladı; yoldan geçenler müdahale etti

YALOVA'da K.E.Ç. (45), husumetlilerine benzettiği 2 kişiyi bıçakladı. Olayı görüp, müdahale etmeyen çalışan 3 kişi, kendilerine küfreden K.E.Ç.'yi evine kadar takip edip, ellerindeki kesici aletleri fırlattı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Süleymanbey Mahallesi Doğan Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen K.E.Ç., iddiaya göre evinin karşısında bekleyen H.C. ve E.T.'yi husumetlilerine benzetti. K.E.Ç., yanına gittiği bu kişilerle önce tartıştı, ardından bıçakladı. Bu sırada yoldan geçen O.Y. E.Ç. ve M.Ç., kavgayı ayırmak istedi. K..E.Ç., gruba hakaret edip, saldırdı. 3 kişi, yakında bulunan kasap dükkanından satır ve bıçak alarak, evine kaçan K.E.Ç.'yi takip etti.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Grup, pencereden kendilerine küfreden K.E.Ç.'ye ellerindeki kesici aletleri fırlattı. Bıçaklardan biri eve saplanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüphelileri biber gazı ile etkisiz hale getirdi. K.E.Ç. ile O.Y., E.Ç. ve M.Ç. gözaltına alırken, 2 yaralı ise ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan H.C. ve E.T. taburcu olurken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yalova, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da Bıçaklama Olayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yabancı turist ilgisi Kuşadası ve Didim’de sezon beklentisini yükseltti Yabancı turist ilgisi Kuşadası ve Didim'de sezon beklentisini yükseltti
Rusya, Çernobil Nükleer Santrali etrafındaki özel bölgeye saldırı düzenledi Rusya, Çernobil Nükleer Santrali etrafındaki özel bölgeye saldırı düzenledi
Antalya Havalimanı’nda bebek bezinden servet çıktı Antalya Havalimanı'nda bebek bezinden servet çıktı
Otokoç galerisine ateş açan saldırganlar, o anları kayıt altına alıp paylaştı: Kürt kadınlara saygısızlık devam ederse bu eylemler de bitmeyecek Otokoç galerisine ateş açan saldırganlar, o anları kayıt altına alıp paylaştı: Kürt kadınlara saygısızlık devam ederse bu eylemler de bitmeyecek
Feyenoord Robin van Persie’yi kovdu Feyenoord Robin van Persie'yi kovdu
Genel seçimin provası gibi, 6 beldenin yeni başkanı belli oldu Genel seçimin provası gibi, 6 beldenin yeni başkanı belli oldu

16:08
Hakan Safi’yi Mbappe yaktı Herkes aynı yorumu yapıyor
Hakan Safi'yi Mbappe yaktı! Herkes aynı yorumu yapıyor
16:06
İşte Can Polat’ı öldüren tetikçinin ifadesi: O haberleri okuyunca bayıldım
İşte Can Polat'ı öldüren tetikçinin ifadesi: O haberleri okuyunca bayıldım
15:56
Aziz Yıldırım’ın mazbatasını ne zaman alacağı belli oldu
Aziz Yıldırım'ın mazbatasını ne zaman alacağı belli oldu
15:45
Aziz Yıldırım’ın istediği sol bek ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın istediği sol bek ortaya çıktı
15:06
CHP’de grup toplantısı krizi nasıl çözülecek Erken gelen koltuğu kapacak
CHP'de grup toplantısı krizi nasıl çözülecek? Erken gelen koltuğu kapacak
14:56
Rahmi Koç’un “Kürt kadın“ fıkrasına gülen Binali Yıldırım’dan ilk sözler
Rahmi Koç'un "Kürt kadın" fıkrasına gülen Binali Yıldırım'dan ilk sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 17:02:09. #7.13#
SON DAKİKA: Yalova'da Bıçaklama Olayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.