Yalova\'da DEAŞ Operasyonu: 8 Tutuklama

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Yalova'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 zanlıdan 8'i tutuklandı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele daire başkanlıkları tarafından şubattan itibaren koordineli çalışma yürütüldü.

Düzenlenen ilk operasyonda, Pakistan ve bazı Afrika ülkeleri üzerinden DEAŞ'a katılacağı tespit edilen 6 şüpheli ile Yalova'da eylem hazırlığında oldukları yönünde bilgiler bulunan 3 zanlı yakalandı.

Ayrıca polis, muhtemel eylem yapacağı tespit edilen kişilerle örgütsel ilişki içinde oldukları belirlenen şüphelilere yönelik 29 Kasım'daki eş zamanlı operasyonda 11 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 2 tabanca, 3 av tüfeği, kama, büyük kılıç, av tüfeği fişeği, askeri kamuflaj malzemesi, terör örgütü DEAŞ'ın kullandığı sözde flama ve mühür ile örgüte ait doküman ele geçirildi.

Haklarında adli işlem yapılan şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3'ü hakkında ise tutuklamaya yönelik arama kaydı çıkarıldı.