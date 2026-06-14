Yalova'da Dünya Kupası Coşkusu - Son Dakika
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Yalova'da Dünya Kupası Coşkusu

14.06.2026 11:20
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Yalova'da vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynadığı maçı dev ekranda izledi.

YALOVA'da vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçını hep birlikte dev ekranda izledi.

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'nda Avustralya ile oynadığı karşılaşma, Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda yüzlerce vatandaş tarafından dev ekranda izlendi. Sabah namazının ardından meydanı doldurmaya başlayan vatandaşlar, milli takım formaları ve Türk bayraklarıyla renkli görüntüler oluşturdu. Kent Meydanı'na kurulan dev ekran karşısına geçen vatandaşlar, karşılaşmanın heyecanını hep birlikte yaşadı.

-Haber-Kamera: Zehra BAYKAL/YALOVA,

Kaynak: DHA

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