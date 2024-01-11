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Yalova'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Yalova'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Yalova merkezli 3 ilde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı. Yapılan çalışmalar sonucunda fuhşa teşvik, aracılık, yer temini veya zorlama suçunu işledikleri tespit edilen şüpheliler, Yalova, İstanbul ve Kocaeli illerinde yakalandı. Operasyon kapsamında 5'i yabancı uyruklu 6 kadın kurtarıldı ve 45 kişinin ifadesine başvuruldu. Ayrıca, fuhuş için kolaylık veya yer temini yaptığı belirlenen 3 otelin sorumlularıyla ilgili idari işlem başlatıldı. Şüphelilerden 5'i savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakılırken, S.Ç. ve M.A. tutuklandı, R.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yalova\'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
11.01.2024 - 11:35,  Güncelleme: 12:11
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Yalova merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 5 ay süren çalışmalar sonucu 8 zanlının fuhşa teşvik, aracılık, yer temini veya zorlama suçunu işlediklerini tespit etti.

Ekipler, Yalova'nın Çınarcık ilçesi merkezli olmak üzere İstanbul ve Kocaeli illerinde yaptıkları operasyonda şüphelilerin tamamını yakaladı.

Fuhşa zorlanan 5'i yabancı uyruklu 6 kadının kurtarıldığı operasyonda kapsamında 45 kişinin ifadesine başvuruldu.

Ayrıca, Çınarcık'ta fuhuş için kolaylık veya yer temini yaptığı tespit edilen 3 otelin sorumlularıyla ilgili idari işlem başlatıldı.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i savcılıktaki sorgularının ardından salıverildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan S.Ç. ve M.A. tutuklandı, R.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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