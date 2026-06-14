Yalova'da Jandarma'nın 187. Yılı Kutlandı - Son Dakika
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Yalova'da Jandarma'nın 187. Yılı Kutlandı

Yalova\'da Jandarma\'nın 187. Yılı Kutlandı
14.06.2026 15:49
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Yalova'da Jandarma Teşkilatı'nın 187. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı, hediyeler dağıtıldı.

Yalova'da Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 187. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Altın, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 187. yıl dönümünü kutlamanın mutluluk ve heyecanı içerisinde olduklarını belirtti.

Konuşmanın ardından Jandarma Komando Birliğinin marşıyla devam eden etkinlikte, "jandarma" temalı yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

Protokol üyelerinin jandarma tarafından kurulan stantları gezmesiyle son bulan programa, Vali Vekili Ekrem Çalık, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, Karamürselbey Eğitim Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Meydanı, Etkinlikler, Demokrasi, 15 Temmuz, 3. Sayfa, Jandarma, Yalova, Güncel, Albay, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da Jandarma'nın 187. Yılı Kutlandı - Son Dakika

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