Yalova\'da Kaçak Alkol Operasyonu

Yalova'da düzenlenen operasyonda 70 litre kaçak alkol ele geçirildi.
Polis ekiplerince sahte alkol üretimi yapan ve bunları yılbaşında piyasaya sürülecekleri değerlendirilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Yalova merkezi ile Çiftlikköy ve Altınova ilçelerinde belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 70 litre sahte alkol, 5 kazan, karıştırıcı mikser ve 7 bin 200 doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Polis ekipleri Ş.S, C.B. ve M.S'yi gözaltına aldı.
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