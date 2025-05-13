Yalova'da Kanalizasyon Cezası

YALOVA Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Dereağzı Balıkçı Barınağı'nda pompa arızası nedeniyle kanalizasyon suyunun arıtılmadan denize döküldüğünü tespit edip, Yalova Atıksu ve Kanalizasyon Alt Yapı Tesisleri İşletme Birliği'ne (YASKİ) 4 milyon lira ceza uyguladı.

Dereağzı mevkisinde, geçen hafta yaşanan pompa arızası nedeniyle kanalizasyon hattından çıkan kirli sular denize karıştı. Sosyal medyada da gündeme gelen görüntüler üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaptı. Ekipler, tepkilere neden olan kirlilik nedeniyle YASKİ'ye 4 milyon lira ceza yazdı.

Yalova, Çiftlikköy, Taşköprü, Termal ve Kadıköy belediyelerinin üyesi olduğu YASKİ, pompa arızasını 2 günde düzelterek kanalizasyon hattını denize deşarjının devamını önledi. Balıkçı barınağının hemen yanında bulunan Selimandıra Deresi'nin denize çıkış yaptığı bölgede de su yüzünde gözlemlenen kirlilik üzerine yine bölgede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı. İncelemede dere ile deniz arasındaki kot farkı nedeniyle derenin çıkış noktasında su akışının durduğu bu nedenle de deniz tarafından gelen suyun dipteki yosun ve benzeri maddelerin su yüzeyine çıkararak kirli görüntü oluşturduğu belirlendi.

Öte yandan bir vatandaşın, suda oluşan kirliliği cep telefonu kamerasıyla çekerek 'Su leş gibi, sabah bu şekilde değildi' diyerek tepki gösterdiği görüldü.

Haber-Kamera: Zehra BAYKAL/YALOVA,