Yalova'da kaybolan 78 yaşındaki Alzheimer hastası termal dronla bulunarak kurtarıldı - Son Dakika
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Yalova'da kaybolan 78 yaşındaki Alzheimer hastası termal dronla bulunarak kurtarıldı

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Yalova'da ormanlık alanda kaybolup dereye düştüğü belirlenen 78 yaşındaki Alzheimer hastası, termal dronla tespit edilerek yaklaşık 2 saatlik operasyonla yaralı kurtarıldı. UMKE'nin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan hasta, jandarma, AFAD ve YSAK ekiplerince bulundu.

Yalova'da ormanlık alanda kaybolduktan sonra dereye düştüğü belirlenen 78 yaşındaki Alzheimer hastası, ekiplerin çalışmasıyla yaralı olarak kurtarıldı.

Hikmet Sarnık'tan bir süre haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve Yalova Sivil Arama Kurtarma (YSAK) ekipleri sevk edildi.

Ekipler, termal dronla yaptıkları aramada Alzheimer hastası Sarnık'ın bulunduğu yeri tespit etti. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla sarp arazide yaklaşık 2 saat süren operasyonun ardından Hikmet Sarnık'a ulaşıldı.

Yaralı olarak bulunduğu yerden çıkarılan Sarnık'ın ilk müdahalesi UMKE ekiplerince olay yerinde yapıldı. Daha sonra sağlık ekiplerine teslim edilen Sarnık, hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Yalova'da kaybolan 78 yaşındaki Alzheimer hastası termal dronla bulunarak kurtarıldı - Son Dakika
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