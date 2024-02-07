Yalova'da Kumar Oynayan 8 Kişiye 51 Bin 400 Lira Cezası - Son Dakika
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Yalova'da Kumar Oynayan 8 Kişiye 51 Bin 400 Lira Cezası

Yalova\'da Kumar Oynayan 8 Kişiye 51 Bin 400 Lira Cezası

Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimlerde 2 işletmede kumar oynandığını tespit etti. İşletme sahiplerine adli işlem yapılırken, kumar oynayan 8 kişiye toplamda 51 bin 400 lira para cezası kesildi. Ayrıca, kumar oynandığı belirtilen işletmeler geçici süreyle kapatıldı.

07.02.2024 14:57
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Yalova'da kumar oynarken yakalanan 8 kişiye 51 bin 400 lira ceza uyguladı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında yaptığı denetimlerde 2 işletmede kumar oynandığını tespit etti.

İşletme sahiplerine "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem gerçekleştiren ekipler, burada kumar oynayan 8 kişiye de 51 bin 400 lira para cezası kesti.

Ekipler, ayrıca kumar oynandığı belirtilen işletmeleri geçici süreyle kapattı.

Kaynak: AA

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