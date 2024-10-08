Yalova'da Öğrencileri Taciz Eden Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Yalova'da Öğrencileri Taciz Eden Şüpheli Yakalandı

Yalova'da kız öğrencileri rahatsız eden şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

08.10.2024 08:46
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Yalova Valiliği, kız öğrencilerin kaldığı yurda giden minibüslere binerek öğrencileri taciz ettiği öne sürülen şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yalova Üniversitesinde okuyan kız öğrencilerin kaldığı KYK yurduna giden minibüslere binen kişinin öğrencileri rahatsız ettiğine yönelik sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine harekete geçildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada zanlı yakalandı.

Vali Hülya Kaya, "X" hesabından yaptığı açıklamada, "7 Ekim 2024 tarihinde sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar ihbar kabul edilerek, üniversiteli kız öğrencileri rahatsız ettiği iddia edilen şahıs jandarmamız tarafından yakalanmış olup adli süreç başlatılmıştır." ifadelerine yer verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç da yurt önünde toplanan öğrencilere, şüphelinin yakalandığı bilgisini vererek, gerekli çalışmaların yapıldığını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yalova'da Öğrencileri Taciz Eden Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da Öğrencileri Taciz Eden Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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