Yalova'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor
Armutlu'da başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yalova'nın Armutlu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kapaklı köyü bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Ekiplerin 3 helikopterle havadan, 15 arazözle de karadan müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kaynak: AA
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