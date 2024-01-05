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Yalova'da Oyuncak Mağazasının Önündeki Bisiklet Hırsızı Yakalandı - Son Dakika
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Yalova'da Oyuncak Mağazasının Önündeki Bisiklet Hırsızı Yakalandı

Yalova'da bir oyuncak mağazasının önünde bulunan 2 bisikleti çalan hırsız, ertesi gün başka bir bisikleti çalmaya çalışırken çalışanlar ve çevredekiler tarafından yakalandı. Mağaza çalışanları, güvenlik kameralarının kayıtlarını izleyerek şüphelinin eşkalini belirledi. Zanlı, kaldırımda birisine ait bisikleti çalmaya çalışırken yakalandı ve polise teslim edildi. Gözaltına alınan hırsız, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Yalova\'da Oyuncak Mağazasının Önündeki Bisiklet Hırsızı Yakalandı
05.01.2024 - 10:53,
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Yalova'da bir oyuncak mağazasının önündeki 2 bisikleti aynı gün sabah ve akşam gelip çalan hırsız, ertesi gün kaldırımdan başka birisine ait bisikleti götürmeye çalışırken çalışanlar ve çevredekiler tarafından yakalandı.

Adnan Menderes Mahallesi Rahmi Üstel Caddesi'ndeki oyuncak mağazasının önünde teşhir için konulan 2 bisiklet, sabah ve akşam saatlerinde çalındı.

İş yeri ile yan taraftaki sitenin güvenlik kameralarının kayıtlarını izleyen mağaza çalışanları, eşkalini belirledikleri şüpheliyi ertesi gün dükkanın etrafında gördü.

Kaldırımda birisine ait bisikleti çalmaya çalışan ve Çağrı Y. olduğu belirlenen zanlı, çalışanlar ve çevredekiler tarafından yakalanarak kısa süre sonra olay yerine gelen polise teslim edildi.

Mağaza çalışanı Hikmet Üstün, "O mu değil mi diye tereddüt ettik, yanına yaklaştık. Orada bir bisiklete binerken gördük, kendisini yakaladık. Karşılık vermesin diye etkisiz hale getirdik yere düşürdük. Polis çağırdık, ekipler gelince teslim ettik" dedi.

Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen Çağrı Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kamera kayıtlarında, Çağrı Y'nin sabah geldiğinde mağazanın önünde duran bisikleti alıp yedeğinde götürdüğü, akşam ise diğer bisiklete sanki kendisininmiş gibi binip uzaklaştığı görülüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Yalova'da Oyuncak Mağazasının Önündeki Bisiklet Hırsızı Yakalandı - Son Dakika
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