Yalova'da Panelvanda Uyuşturucu Hap ve Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Yalova'da Panelvanda Uyuşturucu Hap ve Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekipleri, panelvanı durdurarak yaptıkları aramada, aracın ses sistemleri içerisine gizlenmiş 2 bin 688 adet uyuşturucu hap ile 1,93 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlılar adli mercilere sevk edildi.

29.07.2024 16:19
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Yalova'da durdurulan panelvanın ses sistemi içerisine gizlenmiş uyuşturucu hap ile sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, çevre illerden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri, ilde torbacı tabir edilen şahıslara ulaştırarak mahalle ve sokak düzeyinde uyuşturucu madde ticareti yapacakları değerlendirilen şüphelilerin bulunduğu kapalı panelvanı durdurdu.

Operasyonda O.S, G.K, Ş.S. ve Y.Y'yi gözaltına alan ekipler, panelvanda narkotik köpeği "Gölge" eşliğinde yaptığı aramada, aracın ses sistemleri içerisine özel olarak zulalanmış 2 bin 688 adet hap ile 1,93 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Zanlıların, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildiği belirtildi.

Kaynak: AA

Yalova Emniyet Müdürlüğü, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da Panelvanda Uyuşturucu Hap ve Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da Panelvanda Uyuşturucu Hap ve Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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