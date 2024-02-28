Yalova'da Sabah Sisi Görüş Mesafesini Düşürdü - Son Dakika
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Yalova'da Sabah Sisi Görüş Mesafesini Düşürdü

Yalova\'da Sabah Sisi Görüş Mesafesini Düşürdü

Yalova'da sabah saatlerinde yaşanan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Sis, kent merkezinde ve Yalova-Kocaeli kara yolunda trafikte ilerlemeyi zorlaştırdı. Trafik ekipleri, sürücülere takip mesafelerini korumaları konusunda uyarılarda bulundu. Sahil kesimi ve bazı ana cadde ve ara yollar sisin etkisi altında kaldı.

28.02.2024 10:47  Güncelleme: 10:50
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Yalova'da sabah yaşanan sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Kent merkezinde ve Yalova- Kocaeli kara yolunda sürücüler sisten dolayı trafikte ilerlemekte zorlandı.

Görüş mesafesinin 50 metreye kadar düştüğü kara yolu, ana cadde ve ara yollarda görev yapan trafik ekipleri, sürücülere takip mesafelerini korumaları yönünde uyarıda bulundu.

Sahil kesimi ile 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı, Cumhuriyet, Fatih, Cengiz Koçal ve İstanbul caddeleri sisle kaplandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yalova'da Sabah Sisi Görüş Mesafesini Düşürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da Sabah Sisi Görüş Mesafesini Düşürdü - Son Dakika
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