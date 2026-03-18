Yalova\'da şehit polisin eşi evini Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı

Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit düşen polis memuru Turgut Külünk'ün eşi Dilek Külünk, evini Kur'an kursu olarak kullanılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı.

Şehidin eşi Dilek Külünk, vaize Safiye Şentürk'ün rehberliğinde geldiği müftülükte İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından karşılandı.

Kendilerine bağış olarak verilen evi Kur'an kursu olarak kullanılması kaydıyla Türkiye Diyanet Vakfına bağışlayan Külünk, evin tapusu ve anahtarlarını Yılmaztürk'e teslim etti.

Külünk, eşinin 29 Aralık 2025'te şehit düştüğünü hatırlattı.

Kahraman şehidin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla ailesi olarak bu bağışı gerçekleştirdiklerini belirten Külünk, "Bu bağışla en büyük arzumuz, dinimizi doğru kaynaklardan, doğru usulle öğrenmek isteyen vatandaşlarımıza güvenilir bir kapı aralamak, onları devletimizin resmi kurumlarının sağladığı bilgiyle buluşturmaktır." dedi.

Külünk, inancın doğru anlaşılmasının toplumsal huzurun ve birlik ruhunun en güçlü temellerinden biri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Din gibi son derece hassas ve derin bir mesele, vatandaşlarımızın yanlış yönlendirilmemesi, kirli ideolojiler tarafından istismar edilmemesi ve zihinlerinin zehirlenmemesi için devletin denetimindeki güvenilir kurumlar aracılığıyla öğrenilmelidir. Bu nedenle yaptığımız bu bağışın, bir yandan aziz şehidimiz Turgut Külünk'ün adını yaşatan kalıcı bir hayra dönüşmesini, diğer yandan da vatandaşlarımızın hakikate sağlam ve güvenli bir yoldan ulaşmalarına vesile olmasını yürekten temenni ediyoruz. Aziz şehidimizin hatırası, milletimizin hafızasında daima yaşayacak, onun fedakarlığı, doğruyu arayan her bireye ışık olmaya devam edecektir."