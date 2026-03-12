Yalova'da şehitliklerde bakım, onarım ve temizlik çalışması yapıldı - Son Dakika
Yalova'da şehitliklerde bakım, onarım ve temizlik çalışması yapıldı

12.03.2026 16:37
Yalova'da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce şehitliklerin bakım, onarım ve temizlik çalışması yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 81 ilde hayata geçirilen proje kapsamında, Yalova Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlerin kabirlerine yönelik bakım, onarım ve temizlik çalışmaları yapıldı.

Yalova Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehitlerin bu toprakları vatan kılan en yüce değerler olduğunu ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak şehitlerin emanetlerine sahip çıkmayı en temel sorumluluklarından biri olarak gördüklerini aktaran Laçin, şunları kaydetti:

"Gelecek nesillere kahramanlarımızın hatırasını en temiz ve vakur haliyle aktarmak boynumuzun borcudur. Ezanımız, ay yıldızlı al bayrağımız ve İstiklal sevdamız için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden kahramanlarımızın kabirleri işte burada. Aziz hatıraları ise ebediyen milletimizin kalbinde yaşamaya devam etmektedir. Bizler şehitlerimizi toprağa sadece emanet ettik. Onların hatırasını, fedakarlıklarını ve bıraktıkları büyük mirası ise daima yüreğimizde taşıyoruz. Bu şehitlikler aziz milletimizin bağımsızlık sevdasının ve asırlara damga vuran şanlı tarihimizin eserleridir."

