Yalova\'da sokak düzeyinde uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheliye operasyon

Yalova'da sokak düzeyinde uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheliye yönelik operasyonda 1 kilo 405 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, sokak düzeyinde uyuşturucu satışı bilgisi üzerine B.K. ve U.Ç'ye ait adreslere operasyon düzenledi.
Adli makamlardan alınan kararla arama yapan ekipler, 9 parça halinde 1 kilo 405 gram sentetik uyuşturucu buldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildiği belirtildi.
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