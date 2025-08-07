Yalova'da Tekne Kazası: Halit Yukay İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

BALIKESİR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için açıldığı teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı (43) arama çalışmaları 3'üncü günde devam ederken, yürütülen soruşturma kapsamında Balıkesir Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, "4 Ağustos 2025 günü saat 23: 40'da Bursa 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarda, 'Halit YUKAY (E-43)' isimli şahsın Türk bayraklı GREYWOLF isimli özel teknesiyle Yalova Setur Marina'dan saat 15: 10 sularında çıkış yaparak Bozcaada'ya intikal etmek için hareket ettiği ancak kendisinden haber alınamadığının Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığımıza bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik ekiplerimiz tarafından arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır. Yürütülen çalışmalar süresince muhtemel çatma ihtimaline yönelik yapılan araştırmalar kapsamında Türk Bayraklı AREL 7 isimli ticari kuru yük gemisi hakkında ihbar, kuvvetli şüphe ve deliller tespit edilmesi üzerine yürütülmekte olan soruşturma işlemleri neticesinde bahse konu gemi kaptanı olan *C.T. (E- 61) isimli şahıs 06 Ağustos 2025, saat 23: 00'de Yalova'da gözaltına alınmıştır. Alınan ifadesi doğrultusunda 07 Ağustos 2025 tarihinde çıkarıldığı mahkemede *Taksirle ölüme sebebiyet verme sebebiyle hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılması* kararı verilmiştir. Olayın aydınlatılması maksadıyla adli yönden soruşturma işlemleri sürdürülmektedir. Arama kurtarma faaliyetleri kapsamında halihazırda kazazedeye ilişkin herhangi bir emareye rastlanmamış olup Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı hava ve yüzer unsurlar tarafından çalışmalara aralıksız devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Zehra BAYKAL/ YALOVA,